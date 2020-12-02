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Bigard : Que ceux qui ont des couilles les sortent.
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16 views • December 02, 2020
C'est le moment de sortir le paquet et d'le poser sur la table !
30 novembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=V2EOgyICFEw
et https://www.facebook.com/watch/?v=688261295214781
Marcel D. : https://www.facebook.com/watch/MarcelEn442/
Jean-Marie Bigard :
"Quand on dit la fameuse “théorie du complot". Il faut arrêter avec ce mot, il faut le bannir ! On nous prend pour des cons, on nous manipule. On organise une dictature chez nous, on fait crever nos commerces, on détruit l’industrie mondiale. Pourquoi ? A qui profite le crime ? Que ceux qui ont des couilles les sortent. Et ceux qui n’en n’ont pas, qu’ils sachent que ce sont des lâches, des pauvres connards qui se planquent."
Extrait de : https://www.facebook.com/FranceBleuLaRochelle/videos/404894090869679
Entretien complet : https://www.francebleu.fr/emissions/dans-le-retro/dans-le-retro-jean-marie-bigard-0
30 novembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=V2EOgyICFEw
et https://www.facebook.com/watch/?v=688261295214781
Marcel D. : https://www.facebook.com/watch/MarcelEn442/
Jean-Marie Bigard :
"Quand on dit la fameuse “théorie du complot". Il faut arrêter avec ce mot, il faut le bannir ! On nous prend pour des cons, on nous manipule. On organise une dictature chez nous, on fait crever nos commerces, on détruit l’industrie mondiale. Pourquoi ? A qui profite le crime ? Que ceux qui ont des couilles les sortent. Et ceux qui n’en n’ont pas, qu’ils sachent que ce sont des lâches, des pauvres connards qui se planquent."
Extrait de : https://www.facebook.com/FranceBleuLaRochelle/videos/404894090869679
Entretien complet : https://www.francebleu.fr/emissions/dans-le-retro/dans-le-retro-jean-marie-bigard-0
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