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CIA Insider & Witnesses Tell 911 Truth
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116 views • June 16, 2020
CIA Insider & Witnesses Tell 911 Truth
❗Kapcsolódó VilagHelyzete Cikkek:❗
► Donald Trump nyilatkozata 9/11-ről a támadás után: "Nem a gépektől dőltek össze a tornyok! Bombák is robbantak"
https://www.vilaghelyzete.com/2019/01/donald-trump-nyilatkozata-911-rol.html
A modern történelem legnagyobb terrortámadása és egyben legnagyobb megtévesztése!
► Mi az amit mára tudhatunk és kiderült 2001. Szeptember 11. terrortámadás hazugságairól? Összeállítottam tavaly egy teljes áttekintést videókkal és kutatásokkal az IGAZSÁGÉRT
https://www.vilaghelyzete.com/2016/09/911-teljes-attekintes-15-eve-hazudnak.html
►A halálos beteg CIA-ügynök bevallotta: "Mi robbantottuk fel a világkereskedelmi központot" és követtük el 9/11-et a CIA „Új évszázad” műveletében
https://www.vilaghelyzete.com/2017/07/a-halalos-beteg-cia-ugynok-bevallotta.html
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❗Kapcsolódó VilagHelyzete Cikkek:❗
► Donald Trump nyilatkozata 9/11-ről a támadás után: "Nem a gépektől dőltek össze a tornyok! Bombák is robbantak"
https://www.vilaghelyzete.com/2019/01/donald-trump-nyilatkozata-911-rol.html
A modern történelem legnagyobb terrortámadása és egyben legnagyobb megtévesztése!
► Mi az amit mára tudhatunk és kiderült 2001. Szeptember 11. terrortámadás hazugságairól? Összeállítottam tavaly egy teljes áttekintést videókkal és kutatásokkal az IGAZSÁGÉRT
https://www.vilaghelyzete.com/2016/09/911-teljes-attekintes-15-eve-hazudnak.html
►A halálos beteg CIA-ügynök bevallotta: "Mi robbantottuk fel a világkereskedelmi központot" és követtük el 9/11-et a CIA „Új évszázad” műveletében
https://www.vilaghelyzete.com/2017/07/a-halalos-beteg-cia-ugynok-bevallotta.html
1⃣ BLOG: http://www.VilagHelyzete.com
❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD/
2⃣ Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete/
3⃣ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog/
4⃣ Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com
⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV
VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/
➡️ ➡️ ➡️
Ha úgy érzed értékes a VilagHelyzete és Alternatív Hírek oldalakkal kapcsolatos tevékenységem vagy érdemes támogatni a fennmaradást, minden segítséget szívesen veszek és köszönök: akár a Paypal-küldéssel, akár Patreon támogatóként, mert nagyban segít a további működésben és életben tartásban. Köszönöm!
https://www.paypal.me/VilagHelyzete
vagy Exkluzív tartalom és kommunikációs lehetőség patronálóknak:
https://patreon.com/VilagHelyzete
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