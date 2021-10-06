Wappie Annemiek en haar aanrechtje.

Wappie Annemiek Ottenhoff heeft zich laten vaccineren. En daar heeft ze heel veel spijt van want ze denkt dat ze door dat vaccin trombose heeft gekregen.

Het is alweer een tijdje geleden dat we iets van deze grootmuil vernamen.

Annemiek Ottenhoff, bij Break the System fungeerde ze als als scheepshoorn en later zong ze een liedje voor haar held Geert Wilders.

Nu haar twijfelachtige 'bekendheid' tanende is heeft ze zich volop op het circus rond de vaccins gestort en natuurlijk heeft gekkie Annemiek last van het vaccin, want kijk eens aan wat er allemaal op het aanrecht ligt.

Wij raden iedereen in Breda aan om op te letten, het kan zomaar zijn dat je Annemiek tegen het lijf loopt, niet alleen loop je dan kans dat je oren nooit meer hetzelfde zullen zijn, het kan ook zomaar zijn dat ze je besmet, want Annemiek heeft schijt aan de regels en gaat dus ook niet in quarantaine.