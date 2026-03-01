© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
TAKE A PICTURE
THIS IS HERMES THOTH
COME DOWN INTO THE EARTH THEATRE
WITH MY BAND THE FAIRYLAND TROUBADOURS
SEEMS LIKE YESTERDAY WHEN GOD HAD BEKONED ME
TO PLAN AHEAD FOR LOVE TO PLAY HIS ROLE
DON'T YOU SEE IT'S YOU
I KNOW YOU'D LIKE TO
TAKE A LOVELY PICTURE JUST TO SEND TO ME
NOW TODAY WE SEE A GOOD EXAMPLE OF
SUCH A PICTURE OF GODS' ANGEL LOVE
ANGELS PLANTED HERE, YES I PLANTED THEM
MULTIPLYING GOD'S LOVE AS THE ALL OF YOU
BREAK
WERE THE SONS OF EA STAGED AS JACOB, SEE
SUCH A PICTURE OF GOD'S ANGEL LOVE
ANGELS PLANTED THEN
YES, I PLANTED THEM
IN GOD'S WOMB OF LOVE
IMMACULATELY
SPREAD GOD'S LOVE AROUND THE EARTH
SUCH A PICTURE OF GOD'S ANGEL LOVE
JUST LIKE HE TOLD ME
GOD'S RUNWAY BEAUTY QUEENS FOR ALL TO SEE
BREAK
STROLLING DOWN THE ROAD
HOPING YOU WILL SEE, OH
ANGELS EVERYWHERE
DESGUISED AS BEAUTY QUEENS
LONGING TO BE BARE
SHOW OFF GOD'S LOVE WEARS
SENT TO THRILL GOD'S SOUL
TO SEE YOU STARE AND WINK
BREAK
TAKE A PICTURE, THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE
OF GOD'S ANGELS STROLLING DOWN THE RUNWAY
WITH HANDS ON HIPS JUST TO WATCH YOU STARE AND WINK AT THEM, OH YEA
TAKE A PICTURE, SUCH A BEAUTY RUNWAY PICTURE
THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE
OF THE BEAUTY OF GOD'S HEART LOVE SOUL, OH YEA
TAKE A PICTURE, THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE
OF GOD'S ANGELS STROLLING DOWN THE RUNWAY
WITH HANDS ON HIPS JUST TO WATCH YOU STARE AND WINK AT THEM, OH YEA
TAKE A PICTURE, SUCH A BEAUTY RUNWAY PICTURE
THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE
OF THE BEAUTY OF GOD'S HEART LOVE SOUL, OH YEA
WHEN IT COMES TO LOVE
GOD'S THE MASTER OF
FOOLING ALL LOVE'S CHILDREN
WHEN YOUR HEARTS IN LOVE START BEATING
YOU KNOW THAT ANGEL LOVE IS NEAR
DON'T YOU SEE IT NOW?
TAKE A PICTURE OF, THE REFLECTION OF
GOD'S LOVE I PLANTED
SUCH A PICTURE OF MY SEEDING
THAT’S WHY GOD’S ANGEL JEWELS ARE HERE
BREAK
DRAG YOUR BARE LEG ACROSS HIS BARE SKIN
THEN LET HIM FONDLE AND SUCKLE YOUR BREAST
CAUSE HE LIKES TO PLAY YOUR BABY, DON'T YOU SEE?
ANOTHER ANGEL MOTHER FULL OF LOVE SOON TO BE
PRINT A PORTRAIT OF GOD'S LOVE SENT
TO ALL YOUR FRIENDS AND NEIGHBORS NEXT
TO THRILL THEIR SOULS AS GOD'S LOVE SEEN
YET ANOTHER ANGEL BEAUTY RUNWAY QUEEN
TAKE A PICTURE, THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE
OF GOD'S ANGELS STROLLING DOWN THE RUNWAY
WITH HANDS ON HIPS JUST TO WATCH YOU STARE AND WINK AT THEM, OH YEA
TAKE A PICTURE, SUCH A BEAUTY RUNWAY PICTURE
THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE
OF THE BEAUTY OF GOD'S HEART LOVE SOUL, OH YEA
TAKE A PICTURE, THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE
OF GOD'S ANGELS STROLLING DOWN THE RUNWAY
WITH HANDS ON HIPS JUST TO WATCH YOU STARE AND WINK AT THEM, OH YEA
TAKE A PICTURE, SUCH A BEAUTY RUNWAY PICTURE
THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE
OF THE BEAUTY OF GOD'S HEART LOVE SOUL, OH YEA