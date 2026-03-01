BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
TAKE A PICTURE
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
107 views • 2 days ago

TAKE A PICTURE


THIS IS HERMES THOTH

COME DOWN INTO THE EARTH THEATRE

WITH MY BAND THE FAIRYLAND TROUBADOURS


SEEMS LIKE YESTERDAY WHEN GOD HAD BEKONED ME

TO PLAN AHEAD FOR LOVE TO PLAY HIS ROLE

DON'T YOU SEE IT'S YOU

I KNOW YOU'D LIKE TO 

TAKE A LOVELY PICTURE JUST TO SEND TO ME


NOW TODAY WE SEE A GOOD EXAMPLE OF 

SUCH A PICTURE OF GODS' ANGEL LOVE

ANGELS PLANTED HERE, YES I PLANTED THEM

MULTIPLYING GOD'S LOVE AS THE ALL OF YOU


BREAK


WERE THE SONS OF EA STAGED AS JACOB, SEE

SUCH A PICTURE OF GOD'S ANGEL LOVE

ANGELS PLANTED THEN

YES, I PLANTED THEM 

IN GOD'S WOMB OF LOVE

IMMACULATELY


SPREAD GOD'S LOVE AROUND THE EARTH

SUCH A PICTURE OF GOD'S ANGEL LOVE

JUST LIKE HE TOLD ME

GOD'S RUNWAY BEAUTY QUEENS FOR ALL TO SEE


BREAK


STROLLING DOWN THE ROAD

HOPING YOU WILL SEE, OH

ANGELS EVERYWHERE

DESGUISED AS BEAUTY QUEENS

LONGING TO BE BARE

SHOW OFF GOD'S LOVE WEARS

SENT TO THRILL GOD'S SOUL 

TO SEE YOU STARE AND WINK


BREAK


TAKE A PICTURE, THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE

OF GOD'S ANGELS STROLLING DOWN THE RUNWAY

WITH HANDS ON HIPS JUST TO WATCH YOU STARE AND WINK AT THEM, OH YEA

TAKE A PICTURE, SUCH A BEAUTY RUNWAY PICTURE

THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE 

OF THE BEAUTY OF GOD'S HEART LOVE SOUL, OH YEA


TAKE A PICTURE, THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE

OF GOD'S ANGELS STROLLING DOWN THE RUNWAY

WITH HANDS ON HIPS JUST TO WATCH YOU STARE AND WINK AT THEM, OH YEA

TAKE A PICTURE, SUCH A BEAUTY RUNWAY PICTURE

THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE 

OF THE BEAUTY OF GOD'S HEART LOVE SOUL, OH YEA


WHEN IT COMES TO LOVE

GOD'S THE MASTER OF 

FOOLING ALL LOVE'S CHILDREN

WHEN YOUR HEARTS IN LOVE START BEATING

YOU KNOW THAT ANGEL LOVE IS NEAR 

DON'T YOU SEE IT NOW?


TAKE A PICTURE OF, THE REFLECTION OF

GOD'S LOVE I PLANTED

SUCH A PICTURE OF MY SEEDING

THAT’S WHY GOD’S ANGEL JEWELS ARE HERE


BREAK


DRAG YOUR BARE LEG ACROSS HIS BARE SKIN

THEN LET HIM FONDLE AND SUCKLE YOUR BREAST

CAUSE HE LIKES TO PLAY YOUR BABY, DON'T YOU SEE?

ANOTHER ANGEL MOTHER FULL OF LOVE SOON TO BE


PRINT A PORTRAIT OF GOD'S LOVE SENT

TO ALL YOUR FRIENDS AND NEIGHBORS NEXT

TO THRILL THEIR SOULS AS GOD'S LOVE SEEN

YET ANOTHER ANGEL BEAUTY RUNWAY QUEEN


TAKE A PICTURE, THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE

OF GOD'S ANGELS STROLLING DOWN THE RUNWAY

WITH HANDS ON HIPS JUST TO WATCH YOU STARE AND WINK AT THEM, OH YEA

TAKE A PICTURE, SUCH A BEAUTY RUNWAY PICTURE

THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE 

OF THE BEAUTY OF GOD'S HEART LOVE SOUL, OH YEA


TAKE A PICTURE, THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE

OF GOD'S ANGELS STROLLING DOWN THE RUNWAY

WITH HANDS ON HIPS JUST TO WATCH YOU STARE AND WINK AT THEM, OH YEA

TAKE A PICTURE, SUCH A BEAUTY RUNWAY PICTURE

THERE'S NO MORE LOVELY PICTURE 

OF THE BEAUTY OF GOD'S HEART LOVE SOUL, OH YEA


prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
