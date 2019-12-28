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Cenzúra na Youtube, čo sa vlastne deje ?
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15 views • December 28, 2019
Pokojne vianočné sviatky prekvapivo narušila čistka na youtube , ktorý začal blokovať a mazať nielen krypto kanály v obrovských číslach tak si v krátkosti povieme, čo sa vlastne deje, pripomeniem vám alternatívy, kde môžete tento a ďalšie kanály nájsť a ukážem vám záhadné scamy, ktoré sa nesú internetom a oberajú ľudí o peniaze a ktorým sa treba vyvarovať.
Instagram - bfibitcoin
Facebook - Bitcoin - Investícia do budúcnosti BFI
Twitter - @BitcoinBfi
Brighteon - Bitcoin BFI
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Steemit - @investovanie
Všetky linky na registráciu a kúpu kryptomien nájdete tu . .
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1BQPUPWogfCVDaiCXLNpY9SWt5AAFiyM5s
Litecoin Donation Adresa:
LQ5HzxpS1RC9w1VP5p9ENS2xMJXoPUq58K
Ethereum Donation Adresa:
0x2f333985bE9f8b69A911297119e3e3E8615938fb
Veľmi pekne ďakujeme...
PS. Toto nie je finančné poradenstvo. Naše videá (ako je toto) sú pozorovania a názory , ktoré sme sformulovali prostredníctvom výskumu. Nepovažujte toto video za výslovné finančné, investičné alebo obchodné poradenstvo. Musíte si urobiť svoj vlastný prieskum pri nákupe svojich kryptomien ...
Instagram - bfibitcoin
Facebook - Bitcoin - Investícia do budúcnosti BFI
Twitter - @BitcoinBfi
Brighteon - Bitcoin BFI
Lbry - https://open.lbry.com/@BFI:d
Steemit - @investovanie
Všetky linky na registráciu a kúpu kryptomien nájdete tu . .
https://www.coinbase.com/join/5992233a962748025b3cbf91
https://www.binance.com/?ref=17637398
Nový Brave prehliadač bez reklám
https://brave.com/bit369
Pokiaľ nás kanál chcete podporiť malou dotáciou linky nájdete tu .
Bitcoin Donation Adresa:
1BQPUPWogfCVDaiCXLNpY9SWt5AAFiyM5s
Litecoin Donation Adresa:
LQ5HzxpS1RC9w1VP5p9ENS2xMJXoPUq58K
Ethereum Donation Adresa:
0x2f333985bE9f8b69A911297119e3e3E8615938fb
Veľmi pekne ďakujeme...
PS. Toto nie je finančné poradenstvo. Naše videá (ako je toto) sú pozorovania a názory , ktoré sme sformulovali prostredníctvom výskumu. Nepovažujte toto video za výslovné finančné, investičné alebo obchodné poradenstvo. Musíte si urobiť svoj vlastný prieskum pri nákupe svojich kryptomien ...
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