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MYOCARDITIS PERICARDITIS ANOTHER ONE BITES THE DUST! END HARMFULL MRNA JABS NOW! - THIS WICKEDNESS MUST BE STOPPED NOW! ENOUGH IS ENOUGH !
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121 views • December 09, 2021
MYOCARDITIS PERICARDITIS IS THE BIGGEST KILLER SIDE EFFECT OF THE MRNA INJECTIONS PASSED OFF AS A CURE OR BLOCKER FROM THE GOF BIO WEAPON FUNDED BY FAUCI CHAPEL HILL USA AND PASSED TO UK,S DAZAC THEN WUHAN AND THEN THEY ALL SPREAD IT IN THERE COUNTRY LEADING TO A EVENT 201 PLANDEMIC THAT LEAD TO THIS! ALL STAGED PLANNED YEARS AGO! - ALL BASED UPON A FAKE PCR TEST THAT IS ALMOST 100% FALSE READINGS AS THE TEST DOES NOT ACTUALLY TEST FOR SARS COV2 OR ANY OTHER VIRUS IT ONLY TELLS US THAT YOU HAVE OLD BITS OF RNA FROM PREVIOUS FLU,S THAT YOU ARE NOW IMMUNE TO AS YOU HAVE T - CELL IMMUNITY ONE YOU HAVE HAD A FLU - NOTHING ELSE! CASES ARE NOT SICK PEOPLE THATS WHY HOSPITALS HAVE BEEN EMPTY JUST A FEW CNN BBC REPORTERS WITH CRISIS ACTORS AND PAYING REALITY TV STARS 70,000 EACH TO LIE ABOUT COVID! ITS WAKE UP TIME! WHAT YOU GONNA DO ABOUT IT??? ACT NOW! THE JAB IS THE BIO-WEAPON NOT THE SIMULATED CHINESE BIO SIMULATION! IT WORKS WITH 5G TO KILL LARGE SECTIONS OF THE POPULATION IN LINE WITH UN AGENDA 21/30 AS THE THINK THEY ARE GODS! THEY WILL PRONOUNCE PEACE AND THEN A SUDDEN DESTRUCTION TO THERE EVIL THEY SAHALT FOLLOW THE DEVIL TO THE LAKE OF FIRE.
CELL TOWER FIBRILATION ATTACKS LINKED TO HEART PALPITATIONS - SHIELDING STRATEGIES - https://www.bitchute.com/video/iOulzDQM20cl/
https://www.bitchute.com/video/01i4MTvvVxfR/
Carbon Crooks-✡✡✡Kosher Club ✡✡✡ - https://www.brighteon.com/a7fc8c96-e872-49e6-a5ef-0c9704035381
CAN 5G BE ACTIVATED - LA QUERTA COULUMNA SPAIN -https://www.brighteon.com/96e2de0c-d02b-4bf0-8285-b20c87751490
MANDATES - THEY DONT WANT YOU TO KNOW THIS! - https://www.brighteon.com/b2968965-c099-4ff7-aaf6-92d3740bac61
THE MASS MURDER CONTINUES INTO 2022 - THEY KEEP KILLING UNTIL WE STOP THEM - SAVEUSNOW.ORG.UK - https://www.bitchute.com/video/A0DhVee8KTnk/
CELL TOWER FIBRILATION ATTACKS LINKED TO HEART PALPITATIONS - SHIELDING STRATEGIES - https://www.bitchute.com/video/iOulzDQM20cl/
https://www.bitchute.com/video/01i4MTvvVxfR/
Carbon Crooks-✡✡✡Kosher Club ✡✡✡ - https://www.brighteon.com/a7fc8c96-e872-49e6-a5ef-0c9704035381
CAN 5G BE ACTIVATED - LA QUERTA COULUMNA SPAIN -https://www.brighteon.com/96e2de0c-d02b-4bf0-8285-b20c87751490
MANDATES - THEY DONT WANT YOU TO KNOW THIS! - https://www.brighteon.com/b2968965-c099-4ff7-aaf6-92d3740bac61
THE MASS MURDER CONTINUES INTO 2022 - THEY KEEP KILLING UNTIL WE STOP THEM - SAVEUSNOW.ORG.UK - https://www.bitchute.com/video/A0DhVee8KTnk/
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