Ο Dr Sucharit Bhagdi στον Focus FM | 6 Δεκεμβρίου 2021

Στον «αέρα» του Focus FM και στον δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη φιλοξενήθηκε για ακόμη μία φορά, ο διάσημος ιολόγος Sucharit Bhagdi.

Ένα μήνα μετά την τελευταία τους ραδιοφωνική συνάντηση, ο κορυφαίος επιστήμονας, μίλησε μεταξύ άλλων και για σπουδαία νέα που αφορούν σε αποδείξεις για τις παρενέργειες που σχετίζονται με το εμβόλιο.

“Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι μια μέρα χαράς για την Ελλάδα. Στις 3 Νοεμβρίου που μιλήσαμε, σας είχα πει ότι είχε προκύψει το θαυμάσιο νέο, ότι μετά από κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο της Pfizer είχε αποδειχθεί ότι ήταν ψευδείς, δεν υπάρχουν καθόλου κλινικές μελέτες που να δείχνουν ότι αυτό το εμβόλιο προστατεύει. Επομένως, είναι ξεκάθαρο ότι η έγκριση θα πρέπει να αποσυρθεί. Εάν αυτό δεν συμβεί θα πρέπει οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αν δεν οδηγηθούν στα δικαστήρια, τότε τα κράτη και οι αρχές που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, είναι ξεκάθαρο ότι δρουν ως εγκληματικές οργανώσεις.

Έτσι είχε η κατάσταση στις 3 Νοεμβρίου, ωστόσο σήμερα, προς μεγάλη μας έκπληξη, η Ελληνική κυβέρνηση, επιβάλλει τον εμβολιασμό στα παιδιά. Προφανώς κάτι πηγαίνει πάρα πολύ λάθος σε αυτήν την σάπια υπόθεση. Και γίνεται ξεκάθαρο ότι κυβερνήσεις και πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι και σατανικοί. Τί μπορούμε να κάνουμε; Αυτό που ήδη κάνουμε, να στραφούμε στους γιατρούς, σε όλο το υγειονομικό προσωπικό όλου του κόσμου, να τους πούμε ότι είναι καθήκον τους να εναντιωθούν σε όλο αυτό.

Πώς θα πειστούν; Θα σας πω και αυτό θα είναι το σπουδαίο νέο που σας έχω σήμερα, είναι το Χριστουγεννιάτικο δώρο μου σε εσάς. Το υγειονομικό προσωπικό και οι γιατροί δεν είναι οι κακοί της υπόθεσης. Είναι εκείνοι που έχουν παραπλανηθεί από τις κυβερνήσεις, ότι αυτό το εμβόλιο είναι χρήσιμο και κυρίως, ασφαλές. Και αυτό που τους λένε είναι ότι, εάν για παράδειγμα ένας νεαρός αθλητής καταρρεύσει και διαγνωστεί με μυοκαρδίτιδα δεν είναι τόσο σημαντικό γιατί αυτή η παρενέργεια είναι πολύ σπάνια και δεν οφείλεται στο εμβόλιο. Τους λένε ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι φταίει το εμβόλιο που έχει σώσει εκατομμύρια ανθρώπους, που είναι τρομερό ψέμα ...