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Vaccination : mythes et réalités avec Eric Ancelet
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10 views • September 21, 2021
21 septembre 2021 : https://t.me/rgnr_fr/79
Description RGNR :
C'est avec joie et fierté que nous vous proposons aujourd'hui en exclusivité sur telegram un entretien exceptionnela avec Eric Ancelet auteur de "Pour en finir avec Pasteur". Lors de cet entretien de 2h30, Eric retrace pour nous l'histoire de l'innoculation préventive imroprement nommée "vaccination" en la replaçant dans son contexte social, politique et surtout idéologique. Du mythe au dogme et du dogme à l'effondrement, c'est un voyage passionnant et essentiel à travers l'histoire qui nous est proposé ci. Eric a largement contribué au prochain numéro de la revue régénéère : https://magazine-regenere.fr/ qui s'intitule "Vaccination: comment s'y retrouver" . Merci de partager en masse cette vidéo sur tous les supports.
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