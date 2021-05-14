© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Comprendre la souveraineté de la Savoie et du Comté de Nice
Follow
0
Download MP3
Share
Report
11 views • May 14, 2021
Source : https://www.youtube.com/watch?v=ZjTZ9Yyjz2s
Sénat Souverain de Savoie 3S https://www.youtube.com/channel/UCZklcK5WNWhUevG4CebhurQ
Dans cette vidéo, Alice Demornex Bruyant, savoisienne et actuellement résidente en Comté de Nice, nous explique pourquoi ces deux territoires, reliés historiquement depuis 1388, sont des territoires souverains occupés illégalement par la république française.
Savoisiens, résidents du Comté de Nice, vous êtes souverains, et vous n'êtes pas obligés de consentir aux mesures dictatoriales imposées par cette république française illicite sur nos territoires !
www.senat-savoie-gouv.net
Sénat Souverain de Savoie 3S https://www.youtube.com/channel/UCZklcK5WNWhUevG4CebhurQ
Dans cette vidéo, Alice Demornex Bruyant, savoisienne et actuellement résidente en Comté de Nice, nous explique pourquoi ces deux territoires, reliés historiquement depuis 1388, sont des territoires souverains occupés illégalement par la république française.
Savoisiens, résidents du Comté de Nice, vous êtes souverains, et vous n'êtes pas obligés de consentir aux mesures dictatoriales imposées par cette république française illicite sur nos territoires !
www.senat-savoie-gouv.net
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.