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KORONA (PCR) TESTİ Nasıl Çalışıyor? GÜVENİLİR mi?
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31 views • October 05, 2020
Testin nasıl çalıştığını biliyor musunuz?
Hamilelik testi gibi iki elemanlı bir test değil bu.
Bu teste PCR testi deniyor ve Bu test, genetik materyali düzinelerce döngüde ikiye katlıyor ve milyarlarca veya trilyonlarca orijinal molekül elde ediyor ve daha sonra pozitif olarak kabul edilecek tanımlanmış RNA fragmanına sahip olup olmadığınızı belirlemek için bu sonuçları kullanıyor.
Buradaki sorun şu, belli bir sayıda çoğaltıldıktan sonra, test olan herkes pozitif çıkacaktır.
Bu yüzden, genetik malzemeyi ikiye katlamayı keyfi bir noktada kesiyorlar.
Covid 19 için uygulanan değişik testlerde değişik kesme noktası kullanıyorlar.
Hatta, FDA tarafından onaylanan 33 testin, 10 değişik kesme noktası vardır.
Biraz garip bir durum değil mi?
Bu testin Nobel ödüllü mucitinin, testin bulaşıcı hastalıklarda kullanılmasına inanmadığını söylediğini biliyor musunuz?
*** Aslında tam ifadesi şöyledir: "Bu testler bulaşıcı virüsleri hiçbir şekilde tespit edemez" (Kaynak: http://www.virusmyth.com/aids/hiv/jlprotease.htm)
*** Kovid testleriyle ilgili daha detaylı bilgi için : https://www.coronagercegi.com/post/kovid-testi
Ve bu testle ilgili başka sorunları da duymuşsunuzdur, mesela çok sayıda çıkan yanlış pozitif sonuçlar var.
Yani, vücudunuzda buldukları belirli bir genetik materyali yaklaşık 37 kere iki katına çıkardıktan sonra, sizde pozitif sonuç verebilecek kadar sayıda RNA olduğunu varsayıyorlar.
Ama şöyle diyebilirsiniz; "Ama bakın bir sürü insan hasta oluyor, bulaşıcı bir şey olmalı!"
Gerçek şu ki, yaşadığınız çevrede bulunan bir şeyden zehirlendiyseniz, aynı çevrede yaşayan diğer insanlar da zehirlenmiştir.
Ve belirli zamanlarda, belirli etkilere maruz kaldığımız göz önüne alınırsa, bir çoğumuzda benzer semptomların olması çok normaldir.
Mesela Diamond Princess Cruise gemisinde yaşanan duruma bakalım. Karantina altına alınan gemide birbiriyle yaşamak zorunda kalan insanların bazılarının testinin pozitif, bazılarının da negatif çıktığını biliyor musunuz? Ortada bu kadar bulaşıcı bir şey var ise, nasıl olur diğerlerine bulaşmaz?
Diamond Princess gemisi uzun süre karantinada kaldı ve özellikle de penceresi olmayan kamaralarda kalanlar, sağlıksız koşullara maruz kaldılar. Buna rağmen, bir çok insanın testi negatif sonuç vermeye devam etti."
Kaynak: https://youtu.be/OYZoYPkk__k (Ahmet Çınar YouTube Kanalı)
Kaynak videonun tamamı: https://youtu.be/Ac2MAAlzxEs (İngilizce)
Hamilelik testi gibi iki elemanlı bir test değil bu.
Bu teste PCR testi deniyor ve Bu test, genetik materyali düzinelerce döngüde ikiye katlıyor ve milyarlarca veya trilyonlarca orijinal molekül elde ediyor ve daha sonra pozitif olarak kabul edilecek tanımlanmış RNA fragmanına sahip olup olmadığınızı belirlemek için bu sonuçları kullanıyor.
Buradaki sorun şu, belli bir sayıda çoğaltıldıktan sonra, test olan herkes pozitif çıkacaktır.
Bu yüzden, genetik malzemeyi ikiye katlamayı keyfi bir noktada kesiyorlar.
Covid 19 için uygulanan değişik testlerde değişik kesme noktası kullanıyorlar.
Hatta, FDA tarafından onaylanan 33 testin, 10 değişik kesme noktası vardır.
Biraz garip bir durum değil mi?
Bu testin Nobel ödüllü mucitinin, testin bulaşıcı hastalıklarda kullanılmasına inanmadığını söylediğini biliyor musunuz?
*** Aslında tam ifadesi şöyledir: "Bu testler bulaşıcı virüsleri hiçbir şekilde tespit edemez" (Kaynak: http://www.virusmyth.com/aids/hiv/jlprotease.htm)
*** Kovid testleriyle ilgili daha detaylı bilgi için : https://www.coronagercegi.com/post/kovid-testi
Ve bu testle ilgili başka sorunları da duymuşsunuzdur, mesela çok sayıda çıkan yanlış pozitif sonuçlar var.
Yani, vücudunuzda buldukları belirli bir genetik materyali yaklaşık 37 kere iki katına çıkardıktan sonra, sizde pozitif sonuç verebilecek kadar sayıda RNA olduğunu varsayıyorlar.
Ama şöyle diyebilirsiniz; "Ama bakın bir sürü insan hasta oluyor, bulaşıcı bir şey olmalı!"
Gerçek şu ki, yaşadığınız çevrede bulunan bir şeyden zehirlendiyseniz, aynı çevrede yaşayan diğer insanlar da zehirlenmiştir.
Ve belirli zamanlarda, belirli etkilere maruz kaldığımız göz önüne alınırsa, bir çoğumuzda benzer semptomların olması çok normaldir.
Mesela Diamond Princess Cruise gemisinde yaşanan duruma bakalım. Karantina altına alınan gemide birbiriyle yaşamak zorunda kalan insanların bazılarının testinin pozitif, bazılarının da negatif çıktığını biliyor musunuz? Ortada bu kadar bulaşıcı bir şey var ise, nasıl olur diğerlerine bulaşmaz?
Diamond Princess gemisi uzun süre karantinada kaldı ve özellikle de penceresi olmayan kamaralarda kalanlar, sağlıksız koşullara maruz kaldılar. Buna rağmen, bir çok insanın testi negatif sonuç vermeye devam etti."
Kaynak: https://youtu.be/OYZoYPkk__k (Ahmet Çınar YouTube Kanalı)
Kaynak videonun tamamı: https://youtu.be/Ac2MAAlzxEs (İngilizce)
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