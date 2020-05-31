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EMMANUEL MACRON PROVOQUE LA COLÈRE DES SOIGNANTS ET POLITIQUES
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26 views • May 31, 2020
L'affirmation d'Emmanuel Macron sur BFM TV provoque la colère des soignants et des politiques : "Nous n’avons jamais été en rupture de masques"
Dans un reportage, diffusé sur BFM TV, Emmanuel Macron a nié toute "rupture" de masques en France, admettant seulement des "tensions": "Les choses ont été dites, gérées. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé et une production renforcée. Et nous n’avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c’est qu’il y a eu des manques, des tensions, c’est ce qu’il faudra regarder pour le corriger et prévenir.
Pour la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, cette déclaration est une « provocation insupportable compte tenu de la situation » : « Comment le président peut-il oser dire cela alors que son gouvernement a menti sur l’utilité même des masques justement pour cacher la pénurie ? » Sur Twitter, son confrère du RN et député européen, Jordan Bardella, y est lui aussi allé de son indignation majuscule: "Je rêve, ou Macron lâche une véritable bombe: ils ont VOLONTAIREMENT créé cette pénurie, et volontairement refusé de donner des masques à ceux qui en auraient eu besoin ?"
Le député LR de la Manche, Philippe Gosselin estime qu’Emmanuel Macron fait « une réécriture inadmissible des semaines passées » et s’interroge : « Comment ne pas être en colère en entendant de tels propos ? ! »
La sénatrice EELV Esther Benbassa se demande ironiquement : Emmanuel Macron « nous dira-t-il bientôt que l’hôpital public va bien ? »
Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a accusé Emmanuel Macron de tomber dans une forme de révisionnisme: "Emmanuel Macron réécrit l’Histoire : nous demandons des masques et des tests depuis des mois! Il n’y en avait même pas assez pour les soignants et les Français mobilisés sur le terrain contre le Covid-19! Ceux qui étaient en première ligne apprécieront!"
L’ONG Médecins du monde s’agace également du vocabulaire choisi par le locataire de l’Élysée : « Monsieur Emmanuel Macron, quand vous parlez de tensions sur les masques, c’est le langage du nouveau monde pour dire « périmés depuis plus de 10 ans » ?»
Source: https://www.jeanmarcmorandini.com/article-425494-l-affirmation-d-emmanuel-macron-sur-bfm-tv-qui-provoque-la-colere-des-soignants-et-des-politiques-nous-n-avons-jamais-ete-en-rupture-de-masques-video.html
Dans un reportage, diffusé sur BFM TV, Emmanuel Macron a nié toute "rupture" de masques en France, admettant seulement des "tensions": "Les choses ont été dites, gérées. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé et une production renforcée. Et nous n’avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c’est qu’il y a eu des manques, des tensions, c’est ce qu’il faudra regarder pour le corriger et prévenir.
Pour la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, cette déclaration est une « provocation insupportable compte tenu de la situation » : « Comment le président peut-il oser dire cela alors que son gouvernement a menti sur l’utilité même des masques justement pour cacher la pénurie ? » Sur Twitter, son confrère du RN et député européen, Jordan Bardella, y est lui aussi allé de son indignation majuscule: "Je rêve, ou Macron lâche une véritable bombe: ils ont VOLONTAIREMENT créé cette pénurie, et volontairement refusé de donner des masques à ceux qui en auraient eu besoin ?"
Le député LR de la Manche, Philippe Gosselin estime qu’Emmanuel Macron fait « une réécriture inadmissible des semaines passées » et s’interroge : « Comment ne pas être en colère en entendant de tels propos ? ! »
La sénatrice EELV Esther Benbassa se demande ironiquement : Emmanuel Macron « nous dira-t-il bientôt que l’hôpital public va bien ? »
Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a accusé Emmanuel Macron de tomber dans une forme de révisionnisme: "Emmanuel Macron réécrit l’Histoire : nous demandons des masques et des tests depuis des mois! Il n’y en avait même pas assez pour les soignants et les Français mobilisés sur le terrain contre le Covid-19! Ceux qui étaient en première ligne apprécieront!"
L’ONG Médecins du monde s’agace également du vocabulaire choisi par le locataire de l’Élysée : « Monsieur Emmanuel Macron, quand vous parlez de tensions sur les masques, c’est le langage du nouveau monde pour dire « périmés depuis plus de 10 ans » ?»
Source: https://www.jeanmarcmorandini.com/article-425494-l-affirmation-d-emmanuel-macron-sur-bfm-tv-qui-provoque-la-colere-des-soignants-et-des-politiques-nous-n-avons-jamais-ete-en-rupture-de-masques-video.html
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