Das Leben - Stimmen aus der Matrix (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Hier spricht Andreas darüber wie er ein Systemkritiker wurde und wie er das Leben allgemein sieht.

Das ursprüngliche Video wurde von SystemProtest erstellt - Danke an dieser Stelle.





Hoffentlich erreicht das Video viele Menschen.





Beste Grüße,

FTAOL-Mirror





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