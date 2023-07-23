Das Leben - Stimmen aus der Matrix (FTAOL - From Truth And Other Lies)

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Hier spricht Andreas darüber wie er ein Systemkritiker wurde und wie er das Leben allgemein sieht.
Das ursprüngliche Video wurde von SystemProtest erstellt - Danke an dieser Stelle.
Hoffentlich erreicht das Video viele Menschen.
Beste Grüße,
FTAOL-Mirror
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