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Il n'y a jamais eu de pandémie COVID-19 au Québec en 2020 !
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10 views • June 06, 2021
Titre original : ENTREVUE #1 - Il n'y a jamais eu de pandémie COVID-19 au Québec en 2020 !
5 juin 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/FDDLP-entrevue01:7
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
@Jean-Jacques-Crevecoeur
SOUTENEZ LA FONDATION DANS SON COMBAT POUR DÉFENDRE VOS DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX. Vos dons permettront à la fondation de payer les meilleurs experts scientifiques internationaux et de couvrir les frais de justice et de fonctionnement dans son combat contre la tyrannie gouvernementale.
CHOISISSEZ UN DES MOYENS DE PAIEMENT CI-APRÈS :
— par CARTE DE CRÉDIT ou par PAYPAL : http://fddlp.org/dons
— par TÉLÉPHONE : Promesse de don (Amérique du Nord) au : +1 (844) 542-7372
— par paiement INTERAC : [email protected] (Attention, réponse à la question : fondation )
— par CHÈQUE (canadien uniquement) : à l’ordre de FDDLP, 3107, avenue des hôtels, bureau 120, Québec, QC, G1W 4W5
ENTREVUE #1 du 4 juin 2021 avec Laurent Toubiana, PhD, chercheur INSERM en épidémiologie
Dans cette entrevue, Laurent Toubiana présente et commente le rapport qu'il a produit pour le compte de la Fondation pour la Défense des Droits et Libertés du Peuple (FDDLP), à la demande de l'avocat de celle-ci, Maître Dominic Desjarlais. Ce rapport contient une des études qui servent de fondement scientifique à la poursuite judiciaire déposée contre le gouvernement québécois et la santé publique du Québec.
Le mandat confié à Laurent Toubiana consistait à évaluer l'impact réel de la « crise COVID-19 » en termes de surmortalité, TOUTES CAUSES CONFONDUES, pour la période de février 2020 à février 2021. La question était de savoir si les morts catalogués « COVID » étaient morts DU Covid ou s'ils étaient morts d'autres maladies ou d'accidents, mais AVEC le Covid.
Au cours de cette entrevue très détaillée, vous découvrirez que la réalité des chiffres de mortalité, fondés sur les statistiques officielles de l'Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ), est très très éloignée de la présentation apocalyptique que le gouvernement et les médias nous en ont faite. Au lieu de compter plus de 10.000 morts COVID pour le Québec, vous découvrirez que le Québec entier a été saccagé, paralysé, ruiné et terrorisé pour 647 morts supplémentaires par rapport à la moyenne attendue des trois années précédentes.
Vous découvrirez également qu'aucune surmortalité n'a été mesurée pour les personnes de moins de 70 ans ! Or, c'est cette tranche de la population (87% de toute la population) qu'on a confinée, qu'on a empêché de travailler, dont on a fermé les commerces jugés non essentiels et à qui on a interdit de fréquenter les établissements d'enseignement.
MERCI DE PARTAGER CES INFORMATIONS ESSENTIELLES QUI NOUS PERMETTRONT DE RETROUVER RAPIDEMENT UNE VRAIE LIBERTÉ ET UN VRAI RESPECT DE NOS DROITS.
Vous pouvez accéder au rapport de Laurent Toubiana ainsi qu'à l'ensemble des documents de la Fondation en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/2SckquH
N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo sur vos propres pages et sur vos réseaux sociaux. Dans ce cas, merci de COPIER INTÉGRALEMENT le présent texte d'accompagnement.
5 juin 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/FDDLP-entrevue01:7
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ENTREVUE #1 du 4 juin 2021 avec Laurent Toubiana, PhD, chercheur INSERM en épidémiologie
Dans cette entrevue, Laurent Toubiana présente et commente le rapport qu'il a produit pour le compte de la Fondation pour la Défense des Droits et Libertés du Peuple (FDDLP), à la demande de l'avocat de celle-ci, Maître Dominic Desjarlais. Ce rapport contient une des études qui servent de fondement scientifique à la poursuite judiciaire déposée contre le gouvernement québécois et la santé publique du Québec.
Le mandat confié à Laurent Toubiana consistait à évaluer l'impact réel de la « crise COVID-19 » en termes de surmortalité, TOUTES CAUSES CONFONDUES, pour la période de février 2020 à février 2021. La question était de savoir si les morts catalogués « COVID » étaient morts DU Covid ou s'ils étaient morts d'autres maladies ou d'accidents, mais AVEC le Covid.
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