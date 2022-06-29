Table Ronde : Refus de soins et Sserment d’Hippocrate ! Les CoronaX-Files

Table Ronde : Refus de soins et Sserment d’Hippocrate ! Les CoronaX-FilesDe nombreuses personnes se voient aujourd'hui refuser leur prise en charge médicale à l'hôpital ou dans les établissements de Santé, car elles ne sont pas injectées. Ceci est totalement contraire au Serment d'Hippocrate, à la Loi, et constitue un délit pénal.



Cette table ronde a réuni MAB (Marie-Armelle), Catherine, une infirmière libérale qui a démissionné, Sarah en Suisse et Marc Gray, afin d’évoquer les sujets suivants qui nous concernent tous :

Le refus discriminatoire de la prise en charge médicale, basée sur des critères totalitaires et délétères, obéissant aux conflits d’intérêt et desseins eugénistes de Big Pharma, totalement contraires à la déontologie médicale et au serment d’Hippocrate.

Hommage aux médecins et aux soignants courageux qui ont continué à soigner et qui accueillent du monde…

Comparatif Européen de la situation du refus d’exercer et du refus de soins, avec la France en point de mire.

La discrimination, l’apartheid médical et la responsabilité de l’Ordre des médecins.

Les lois qui sont censées nous protéger, qu’en est-il réellement sur le terrain ?

Point sur les astuces, les solutions et les notes d’espoir, sur l’égoïsme et le déni complice ambiant. Qu’attendre de notre réalité à court et moyen terme ?

Et bien d’autres considérations et points de vue abordés dans cette table ronde… Partagez-la et réagissez !

Si vous ou vos proches êtes concernés, venez en témoigner sur Telegram dans le « GROUPE DES INTERDITS D’ACCÈS AUX SOINS » :

https://t.me/+atcCTifbMCFiNDhk



t.me/nonsoins76

Voici où trouver le clip entier « Sserment d’Hippocrate » :

Chaîne de MAB : https://www.youtube.com/watch?v=wkv1ytFiOAQ&t=51s

Chaines de Marc Gray :

Odysée : https://odysee.com/@FREEDOMUFOS:8/Le-SSerment-d'Hyppocrate-Duo:0 et https://odysee.com/@MarcGray2021:c/Le-SSerment-d'Hyppocrate-Duo-II:9

Rumble : https://rumble.com/v17wto4-ss-erment-dhippocrate-.html

Brighteon : https://www.brighteon.com/5be17fea-dc35-4d9f-a5c9-d113287f5a3b

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/v/29GbZgcUWk

BitChute : https://www.bitchute.com/video/4UPKtSKiJYwB/

La page des CoronaX-Files : https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/