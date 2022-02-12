© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Lynn Channel Feb 12, 2022
Follow
1
Share
Report
2 views • February 12, 2022
Breaking News!!!
🍓 Nakakamatay na gamot nakasama sa Covid19 Antigen Self Test!!!
🍓 Posible kya na yong Swab na ginagamit natin sa PCR tests e may laman na nano delivery devices na magde deliver ng gamot sa ating katawan?? Alamin...
🍓 Nag escalate na ang tension between Russia at Ukraine!!! Maraming bansa na ang nag advised sa kanilang mga citizens na mag evacuate o umalis na ng agaran sa Ukraine.
🍓 Alamin ang iba pang mga bansang nag alis ng Covid19 restrictions and mandates.
🍓 Alamin ang mga bagong kaganapan sa rally ng mga truck drivers sa ibat ibang parte ng mundo... Pls share dahil SHARING GOOD THINGS IS CARING, maraming salamat po.❤️🙏
🍓 Nakakamatay na gamot nakasama sa Covid19 Antigen Self Test!!!
🍓 Posible kya na yong Swab na ginagamit natin sa PCR tests e may laman na nano delivery devices na magde deliver ng gamot sa ating katawan?? Alamin...
🍓 Nag escalate na ang tension between Russia at Ukraine!!! Maraming bansa na ang nag advised sa kanilang mga citizens na mag evacuate o umalis na ng agaran sa Ukraine.
🍓 Alamin ang iba pang mga bansang nag alis ng Covid19 restrictions and mandates.
🍓 Alamin ang mga bagong kaganapan sa rally ng mga truck drivers sa ibat ibang parte ng mundo... Pls share dahil SHARING GOOD THINGS IS CARING, maraming salamat po.❤️🙏
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.