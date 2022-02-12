Lynn Channel Feb 12, 2022

Breaking News!!!

🍓 Nakakamatay na gamot nakasama sa Covid19 Antigen Self Test!!!

🍓 Posible kya na yong Swab na ginagamit natin sa PCR tests e may laman na nano delivery devices na magde deliver ng gamot sa ating katawan?? Alamin...

🍓 Nag escalate na ang tension between Russia at Ukraine!!! Maraming bansa na ang nag advised sa kanilang mga citizens na mag evacuate o umalis na ng agaran sa Ukraine.

🍓 Alamin ang iba pang mga bansang nag alis ng Covid19 restrictions and mandates.

🍓 Alamin ang mga bagong kaganapan sa rally ng mga truck drivers sa ibat ibang parte ng mundo... Pls share dahil SHARING GOOD THINGS IS CARING, maraming salamat po.❤️🙏