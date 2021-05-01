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Вавилон обманул все народы ФАРМОЙ [фармакЕа]- вакцинация !
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1017 views • May 01, 2021
Откр. 18 глава
21 И один сильный ангел взял великий камень, словно мельничный, и поверг в море, говоря: С такой силой повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет найден.
22 И голоса играющих на гуслях, и певцов, и свирельщиков и трубачей уже не услышат в тебе, и никакого ремесленника какого бы то ни было ремесла уже не найдут в тебе, и шума от жерновов уже не услышат в тебе,
23 и свет светильника уже не будет светить в тебе, и голоса жениха и невесты уже не услышат в тебе, потому что купцы твои были вельможами земли, потому что волшебством [фармакЕа] твоим были обмануты все народы.
Мы читаем, что Бог будет судить современный Вавилон за то, что он обманул все народы: медикаментами, лекарствами, отравой. Это означает ВАКЦИНАЦИЮ , которое Вавилон распространил по всему миру и обманул всех. Греческое обманул [планАо] - вводить в заблуждение.
https://www.youtube.com/channel/UC3O4GpX_qecyfMBjfXoC2Gg/videos
21 И один сильный ангел взял великий камень, словно мельничный, и поверг в море, говоря: С такой силой повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет найден.
22 И голоса играющих на гуслях, и певцов, и свирельщиков и трубачей уже не услышат в тебе, и никакого ремесленника какого бы то ни было ремесла уже не найдут в тебе, и шума от жерновов уже не услышат в тебе,
23 и свет светильника уже не будет светить в тебе, и голоса жениха и невесты уже не услышат в тебе, потому что купцы твои были вельможами земли, потому что волшебством [фармакЕа] твоим были обмануты все народы.
Мы читаем, что Бог будет судить современный Вавилон за то, что он обманул все народы: медикаментами, лекарствами, отравой. Это означает ВАКЦИНАЦИЮ , которое Вавилон распространил по всему миру и обманул всех. Греческое обманул [планАо] - вводить в заблуждение.
https://www.youtube.com/channel/UC3O4GpX_qecyfMBjfXoC2Gg/videos
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