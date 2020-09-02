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"Si mes employés ne veulent pas porter le masque pas de problème" dit Alexis, chef d'entreprise
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11 views • September 02, 2020
31 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=DoseQ_5Y9eI
RMC : https://www.youtube.com/channel/UCgGb7tN3tIH5_Kk05D1J_bA
"Je n'appliquerai pas le port du masque obligatoire (...) Je crois à la responsabilité individuelle (...) Ce n'est pas plus grave qu'une grippe" insiste-t-il...
RMC est une radio généraliste, essentiellement axée sur l'actualité et sur l'interactivité avec les auditeurs, dans un format 100% parlé, inédit en France. La grille des programmes de RMC s'articule autour de rendez-vous phares comme Bourdin Direct (6h-9h), les Grandes Gueules (9h-12h), Brunet/Neumann (12h-14h) ou Lellouche à l’affiche (14h-16h).
RMC : https://www.youtube.com/channel/UCgGb7tN3tIH5_Kk05D1J_bA
"Je n'appliquerai pas le port du masque obligatoire (...) Je crois à la responsabilité individuelle (...) Ce n'est pas plus grave qu'une grippe" insiste-t-il...
RMC est une radio généraliste, essentiellement axée sur l'actualité et sur l'interactivité avec les auditeurs, dans un format 100% parlé, inédit en France. La grille des programmes de RMC s'articule autour de rendez-vous phares comme Bourdin Direct (6h-9h), les Grandes Gueules (9h-12h), Brunet/Neumann (12h-14h) ou Lellouche à l’affiche (14h-16h).
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