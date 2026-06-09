Iran LEGO: - Pedo Don, your empire is done! - DON'T STOP TALKING ABOUT EPSTEIN

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DON'T STOP TALKING ABOUT EPSTEIN - NEW LEGO VIDEO FROM AI IRAN
👊👊👊
THE REASON FOR THIS RIDICULOUS WAR THAT IS DESTROYING OUR COUNTRY IS BECAUSE WE HAVE A COMPROMISED PEDOPHILE PRESIDENT WHO CAN'T HANDLE THE TRUTH.
WHAT'S THE PUNISHMENT FOR HIGH TREASON AGAIN. MOST OF OUR GOVERNMENT NEED TO BE DEALT WITH.