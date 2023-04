MoD Media granskar SVT Nyheter | Är covidvaccinen säkra för gravida deras nyfödda?

I programmet Faktakollen i MoD Media granskar vi myndigheter, medier och makthavares påståenden i samband med den så kallade covidpandemin.

I detta inslag från SVT Nyheter den 27 september 2021 så svarar överläkaren Karin Pettersson på tre frågor om covidvaccinen som vi nu ska titta närmare på.

Är det [covidvaccinet] säkert för fostret?

Förs vaccinet över till fostret?

Kan det påverka barnet på lång sikt?

1. Är det säkert för fostret?

Ja, svarade Karin Petterson överläkaren i SVT Nyheter den 27 september 2021.

Vittnesmål från följande personer tyder på något annat:

Wesley, brittisk begravningsentreprenören som den 2 november 2021 uppskattningsvis hade sett en 10-faldig ökning av döda spädbarn.

Dan McDyer, gynekolog som den 8 mars 2023 berättade att varannat ägg som hans kollega ser är förstört.

James Thorp, specialist i fostermedicin som jämfört data efter influensavaccinering med covidvaccinen och sett en 57-faldig ökning av missfall efter covidvaccinering.

2. Förs vaccinet över till fostret?

Nej, bara antikropparna förs över via moderkakan och det är bara antikropparna som kan gå över till barnet via bröstmjölken enligt Karin Pettersson överläkare.

Så här säger en annan som intresserat sig för frågan:

Naomi Wolf, författare och samhällsdebattör hävdade den 28 september 2022 att utifrån biverkningsrapporter i VAERS så kan du döda ditt barn genom att amma det om du är vaccinerad. Hon hänvisar till 648 rapporter om biverkningar kopplat till ammande vaccinerade mödrar.

3. Kan det påverka barnet på lång sikt?

Nej, det vore oklokt att tro någonting om det menar överläkare Karin Pettersson. Istället hävdar hon att covidvaccinet minskar antalet svårt sjuka gravida och minskar antalet för tidigt födda barn vilket är positiva långtidseffekter.

Så här svarar en expert på tarmbakterier om hur covidvaccinet påverkar barn till vaccinerade:

Sabine Hazan, gastroenterolog berättar i en intervju med Epoch Times den 23 mars 2023 om sina alarmerande upptäckter hos patienter som tagit covidvaccinen. Hennes patienter hade tappat alla sina skyddande bifidobakterier långt efter vaccineringen. Även barn till nyligen vaccinerade mammor hade förlorat alla sina bifidobakterier som är en viktig del av immunförsvaret.

