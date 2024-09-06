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محمود الليثي و محمد السالم - الباشا وابن الباشا ( الباشا ) [ الفيديو كليب الرسمي ] ابو السيد (2024)
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14 views • 8 months ago
محمود الليثي و محمد السالم - الباشا وابن الباشا ( الباشا ) [ الفيديو كليب الرسمي ] ابو السيد (2024)
Lyrics | الكلمات : انا الباشا ابن الباشا وشي يخطف اي شاشه اظهر اعمل اندهاشه جامد بس انا مش ب ايدي كل دول بيقلدوني بس لا مش هيجبوني دول اخرهم يحسدوني يلا مين ع السكه يجي .. تقيل ع التقيل مليش لا بديل و نفسي طويل مش هتجيبني اسد اه اسد و عم البلد و هيبه و وتد كله شاهدلي هانولي الكبير هينزل يشيل كفاءة و كفيل ارعب خصمي .. انا الارض متجيب زيي ثابت متكسرش تملي وجودي يضيف و يعلي و هفضل بطل و مكمل خطير ايوه يبني خطير و برعب اسامي كتير كبير لا مليش انا كبير واقف مش بخاف و مسندل .. يا عم انتو مين عيال شفافين بقيتو مكروفين ايوه ناسيكو انا لما اخش باكل و اقش جمدان برش و بديكو يا مرحب بيكو رجعت الغيكو مشوفتش ليكو انا هرازيكو .. معلم في نفسي و جامد و صعب المقارنه انا واحد بلاش تعمل انك جاحد لتاخد يا حلو العالي انا الاصلي انا المعتمد دي سيرتي بترعب بلد مهيبش خالص من العدد لوحدي و ظابط حالي .. طاير في السما سابقكو ب سنه عم الجدعنه وسع سكه بخض الجميع سايقكو قطيع اساسي و بذيع خليكو دكه غشيم اه غشيم زعيم اه زعيم ده بردو القديم يفضل ماركه ……………………………….
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