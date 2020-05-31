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Le prix à payer (1/2) - Harold Crooks - 2014
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5 views • May 31, 2020
Première partie du documentaire, inspiré du livre "La Crise fiscale qui vient", de la fiscaliste canadienne Brigitte Alepin.
00:25 Intro
06:31 La City
11:24 Planète finance
25:52 Démanteler l'Etat-Providence
36:52 Le double Irish
40:35 Manipuler le système
Comment les régimes d’imposition devenus archaïques au 21e siècle sapent-ils les bases de la démocratie?
Pourquoi les états sont-ils impuissants devant les stratégies d’évitement fiscal des multinationales?
Quel sera le prix à payer si rien n’est fait pour rétablir l’équité?
Philosophe, économiste, avocat, journaliste, sociologue et politicien sonnent l’alarme.
Le Prix à payer porte sur les mécanismes d’évasion fiscale grâce auxquels les multinationales parviennent à ne pas payer des milliards de dollars en impôt.
Cette évasion fiscale conduit à un accroissement des inégalités de revenu, et appauvrit les classes moyennes.
Le film s’efforce en particulier de montrer le rôle de la place financière de Londres dans cette évasion fiscale en s’appuyant notamment sur l’expertise du Tax Justice Network.
Le documentaire est raconté par d’anciens Insiders de la finance et de la technologie, des spécialistes, des journalistes et par des militants de la justice fiscale.
Réalisation : Harold Crooks
Prix du meilleur film documentaire canadien – Vancouver Film Critics Circle
Nommé l’un des dix meilleurs films canadiens par le Festival international de film de Toronto (TIFF)
Prix Gémeaux Meilleur scénario documentaire à Harold Crooks et Brigitte Alepin
a voir aussi : http://www.paradisfiscaux20.com
00:25 Intro
06:31 La City
11:24 Planète finance
25:52 Démanteler l'Etat-Providence
36:52 Le double Irish
40:35 Manipuler le système
Comment les régimes d’imposition devenus archaïques au 21e siècle sapent-ils les bases de la démocratie?
Pourquoi les états sont-ils impuissants devant les stratégies d’évitement fiscal des multinationales?
Quel sera le prix à payer si rien n’est fait pour rétablir l’équité?
Philosophe, économiste, avocat, journaliste, sociologue et politicien sonnent l’alarme.
Le Prix à payer porte sur les mécanismes d’évasion fiscale grâce auxquels les multinationales parviennent à ne pas payer des milliards de dollars en impôt.
Cette évasion fiscale conduit à un accroissement des inégalités de revenu, et appauvrit les classes moyennes.
Le film s’efforce en particulier de montrer le rôle de la place financière de Londres dans cette évasion fiscale en s’appuyant notamment sur l’expertise du Tax Justice Network.
Le documentaire est raconté par d’anciens Insiders de la finance et de la technologie, des spécialistes, des journalistes et par des militants de la justice fiscale.
Réalisation : Harold Crooks
Prix du meilleur film documentaire canadien – Vancouver Film Critics Circle
Nommé l’un des dix meilleurs films canadiens par le Festival international de film de Toronto (TIFF)
Prix Gémeaux Meilleur scénario documentaire à Harold Crooks et Brigitte Alepin
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