Por qué España no tiene solución

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Pues no tiene solución porque a una gran mayoría de los españoles seguirán votando a los mismos aunque les engañen. Ese es el nivel intelectual...
Por eso nada va a cambiar (para mejor) en España.
Ante tal nivel de indigencia mental la única solución sensata es...
Irse de España
Extracto de un video del canal de
Youtube de “David Santos” https://www.youtube.com/live/s8Bdl4Y84IQ