Por qué España no tiene solución

Pues no tiene solución porque a una gran mayoría de los españoles seguirán votando a los mismos aunque les engañen. Ese es el nivel intelectual...

Por eso nada va a cambiar (para mejor) en España.

Ante tal nivel de indigencia mental la única solución sensata es...

Irse de España

Extracto de un video del canal de Youtube de “David Santos” https://www.youtube.com/live/s8Bdl4Y84IQ

