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15. Vera Sharav et Sucharit Bhakdi : Faire revivre le code de Nuremberg
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21 views • October 31, 2021
Le Symposium interdisciplinaire sur le covid-19 s'est tenu le 29 et 30 Juillet 2021. A travers une réunion d'experts en médecine, en économie ou encore en journalisme, ce symposium cherche à rétablir la vérité sur les événements auxquels nous assistons depuis bientôt 2 ans. Il essaye de répondre à des questions telles que : D'où vient le SARS-Cov-2 ? Est-il d'origine naturelle ou fabriqué par l'homme ? S'il est fabriqué par l'homme, par qui et pourquoi a-t-il été fabriqué ? Quelle est la réelle efficacité des vaccins ? Y a-t-il un agenda dissimulé derrière ce vaste théâtre "sanitaire" ? Quelles sont les conséquences économiques et sociales des mesures restrictives ? Ont-elles réellement été prises pour des raisons sanitaires ? Quelles solutions avons-nous pour sortir de cette situation catastrophique ?
Des figures comme celles de Reiner Fuellmich, Vera Sharav, Sucharit Bhakdi, Mike Yeadon, Catherine Austin Fitts, Denis Rancourt ou Richard Werner nous fournissent des interventions de grande qualité et nous apportent des éléments clefs.
Source vidéo : https://rumble.com/vnhbfh-15-faire-revivre-le-code-de-nuremberg.html?mref=6zof&;mrefc=5
Des figures comme celles de Reiner Fuellmich, Vera Sharav, Sucharit Bhakdi, Mike Yeadon, Catherine Austin Fitts, Denis Rancourt ou Richard Werner nous fournissent des interventions de grande qualité et nous apportent des éléments clefs.
Source vidéo : https://rumble.com/vnhbfh-15-faire-revivre-le-code-de-nuremberg.html?mref=6zof&;mrefc=5
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