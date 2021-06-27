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Sjonnie en Danny V. aan de drank.
JantjeMetKwak
JantjeMetKwak
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291 views • June 27, 2021
Sjonnie O'Fark, het vriendje van escortgekkie Alexia Lexy die altijd vreemd gaat is walnoten gaan plukken. Dat zal niet meevallen als je nooit ene flikker uitvoert en inderdaad, moe van al het plukken drinkt Sjonnie nog maar eens een biertje in de tuin van gekkie Mandy Kempeners, vriendinnetje van domme Deesje die niet thuis is maar dat maakt dan allemaal niet uit.
Sjonnie doet alles voor drank, net zoals zijn maatje Danny V., de belager van de heer Omtzigt, die ook van de partij was.
Dit zijn de strijders mensen, je krijgt ze dus wel aan het werk als het om drank gaat.
Keywords
dannywappie
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