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Terrain Le Film – Documentaire Complet Partie 1 et 2 [VOSTFR]
luciole
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221 views • September 18, 2022

27 février 2022 : https://odysee.com/@cv19:b/terrain-le-film-partie-1-et-2-VOSTFR

cv19 : https://odysee.com/@cv19:b


Description d'origine :


TERRAIN expose la tyrannie de la fausse pandémie mondiale, fondée sur le modèle erroné de la maladie connu sous le nom de “théorie des germes”. Ce documentaire en deux parties explore la théorie du terrain, un modèle de santé qui fonctionne en symbiose avec la nature pour promouvoir le bien-être et la guérison, sans recourir à un paradigme médical corrompu et défectueux.


TERRAIN motive et inspire les spectateurs à comprendre le pouvoir et la responsabilité du consentement.


La première partie de TERRAIN remet en question la théorie des germes, un système de croyance obsolète et non scientifique basé sur des fraudes et des mauvaises interprétations.


La deuxième partie de TERRAIN explore les conséquences globales de l’adoption d’un modèle de santé non viable basé sur la théorie des germes et ouvre la porte à un biome synergique d’autocorrection et de guérison connu par tous les êtres vivants sous le nom de théorie du terrain.


Un film produit par Marcelina Cravat et Andrew Kaufman.

Avec le Dr Andrew Kaufman, le Dr Barre Lando, le Dr Stefan Lanka, le Dr Mark McDonald, le Dr Tom Cowan, le Dr Kelly Brogan, le Dr Samantha Bailey, Sayer Ji, Sally Fallon, Peggy Hall, Tony Roman, Alphonso Faggiolo et Veda Austin.


Sous-titres par cv19.fr : https://cv19.fr/2022/02/16/terrain-le-film-documentaire-complet-vostfr/



Pour soutenir et en savoir plus sur le projet : https://terrainthefilm.com/

Sous-titres par cv19.fr : https://cv19.fr/2022/02/16/terrain-le-film-documentaire-complet-vostfr/

Terrain Le Film - Partie 1 : La grippe des cigognes : https://odysee.com/@cv19:b/Terrain-Le-Film-Partie-1-la-grippe-des-cigognes:3

Terrain Le Film - Partie 2 : Passer le flambeau : https://odysee.com/@cv19:b/Terrain-Le-Film-Partie-2-Passer-Le-Flambeau-VOSTFR:f

Bande annonce : https://odysee.com/@cv19:b/Terrain-Le-Film-Bande-Annonce:0


Keywords
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