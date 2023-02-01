Dr. Jessica Rose - Folk vill inte erkänna att blivit lurade - Läkaruppropets konferens 2023

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Jessica Rose (dr.) är en kanadensisk forskare med examen i tillämpad matematik, immunologi, beräkningsbiologi, molekylärbiologi och biokemi. Sedan covid-19-eran har Jessica utnyttjat sina forskningsfärdigheter för att administrera vetenskaplig information i form av litteraturöversikter, vetenskapliga publikationer och pågående deskriptiva analyser av farmakovigilansdata, t.ex. VAERS, i ett försök att göra dessa data tillgängliga för allmänheten för att främja öppenhet och möjliggöra ett verkligt informerat samtycke i den medicinska beslutsprocessen