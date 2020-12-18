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18.12.2020. Новости. Юлия желает стрелять на поражение (Выпуск № 181 часть I (2)).
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4935 views • December 17, 2020
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и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:20 Интервью Астрона каналу Ивана Боброва - способы самопомощи в поддержании здоровья. https://www.youtube.com/watch?v=E_XeibWpZFk.
20:29 Запись прямого эфира от 01.11.20. Суть происходящего в мире сейчас в контексте истории. https://www.youtube.com/watch?v=KQfQ9NrkbkQ.
39:26 Астрон. Удар направлен в сердце человечества. https://www.youtube.com/watch?v=6OTErRgs_Fc&;feature=youtu.be.
52:33 Релакс Шопен красивая, успокаивающая музыка. https://www.youtube.com/watch?v=53Gzq7ruBQ0.
Сегодня мы поговорим о средствах борьбы с болезнями: самый главный и лучший способ Иисусова молитва, которая читается при унынии, тоске, печали, боли; ароматерапия, релаксовая музыка, прополис, забрус и прочее. Напомним, что покаяние лучшее средство достижения духовного и физического здоровья. Обсудим природу возникновения болезней.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:20 Интервью Астрона каналу Ивана Боброва - способы самопомощи в поддержании здоровья. https://www.youtube.com/watch?v=E_XeibWpZFk.
20:29 Запись прямого эфира от 01.11.20. Суть происходящего в мире сейчас в контексте истории. https://www.youtube.com/watch?v=KQfQ9NrkbkQ.
39:26 Астрон. Удар направлен в сердце человечества. https://www.youtube.com/watch?v=6OTErRgs_Fc&;feature=youtu.be.
52:33 Релакс Шопен красивая, успокаивающая музыка. https://www.youtube.com/watch?v=53Gzq7ruBQ0.
Сегодня мы поговорим о средствах борьбы с болезнями: самый главный и лучший способ Иисусова молитва, которая читается при унынии, тоске, печали, боли; ароматерапия, релаксовая музыка, прополис, забрус и прочее. Напомним, что покаяние лучшее средство достижения духовного и физического здоровья. Обсудим природу возникновения болезней.
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