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31.07.2021. Ну что сейчас сделаешь (Выпуск № 212 часть I (1)).
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8812 views • July 31, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:49 ВАКЦИНАЦИЯ - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Откровение русского врача. https://www.brighteon.com/494c648a-6b7d-4fe6-8701-8452109139de.
12:40 Письмо слушателя. На производстве заставляют.
15:59 Письмо слушателя. Номер на руке.
17:37 Грузчики отказались вакцинироваться и ушли с работы - склады прекратили отгрузку продовольствия. https://www.youtube.com/watch?v=mReK6h3ICRs.
23:29 Письмо слушателя. Бунт среди медработников.
24:50 Сегодня в Великобритании проходят демонстрации против ковид-фашизма. В общей сложности 2 млн человек вышли на улицы. https://www.brighteon.com/0fa6b756-bc66-40af-8de4-5cc45a3a14cb.
25:30 А в мультфильмах то всё показано открытым текстом...Да не,это ж фантастика! https://www.youtube.com/watch?v=vWpL5uunAgw.
28:51 Вот почему магнитится место укола! Сбор данных, слежка, графен и чипизация. https://www.youtube.com/watch?v=X4TIvjJfqPw.
29:54 Письмо слушателя. Нейронные связи через графит.
41:21 Письмо слушателя. Что нашли под 100-кратным микроскопом вакцины Файзер.
45:33 Письмо слушателя. Рождение Антихриста.
48:19 Катастрофа 03.07.21.г Япония. https://www.youtube.com/watch?v=EfHfXfRt5fo.
48:44 Вьетнам. https://vk.com/club180261570?w=wall-180261570_3213.
50:44 Мощный потоп в Турции 2021. Трехэтажные дома сложились как карточные, наводнение смыло всё с улиц. https://www.youtube.com/watch?v=HOW8FxIU4AE.
51:53 Кошмар в метро. Смертоносное наводнение затопило китайскую подземку. https://www.youtube.com/watch?v=WAfdL5r6bMM.
53:40 Погода в Украине: ночной армагеддон в Одессе - ливень смыл асфальт и затопил дома. https://www.youtube.com/watch?v=GawtaIGaqOA.
58:50 Первая Олимпиада во время пандемии. XXXII летние Олимпийские игры в Токио. https://www.youtube.com/watch?v=RAuTyX6C7-4.
01:00:56 Массовый выход Мальты против павидлы. https://www.youtube.com/watch?v=FgUeX5TjJoY COVInews.
01:05:41 Божие предупреждение!Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится (Лк.17:30.). https://www.youtube.com/watch?v=N5blSqvkzUI.
Сегодня мы поговорим о сложившейся ситуации с вакцинацией от ковид-19, обсудим, ка вести себя в сложившимися условиях. Узнаем, что уже в разных странах, люди различных профессий выходят на митинги (и не только) против карантинных мер, против вакцинации. Узнаем в подробностях почему магнитится место прививки. Также поговорим о массовых природных катаклизмах, которые происходят в мире повсеместно. Узнаем, что в последние времена человечество будет против Бога и погрязнет в грехах.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:49 ВАКЦИНАЦИЯ - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Откровение русского врача. https://www.brighteon.com/494c648a-6b7d-4fe6-8701-8452109139de.
12:40 Письмо слушателя. На производстве заставляют.
15:59 Письмо слушателя. Номер на руке.
17:37 Грузчики отказались вакцинироваться и ушли с работы - склады прекратили отгрузку продовольствия. https://www.youtube.com/watch?v=mReK6h3ICRs.
23:29 Письмо слушателя. Бунт среди медработников.
24:50 Сегодня в Великобритании проходят демонстрации против ковид-фашизма. В общей сложности 2 млн человек вышли на улицы. https://www.brighteon.com/0fa6b756-bc66-40af-8de4-5cc45a3a14cb.
25:30 А в мультфильмах то всё показано открытым текстом...Да не,это ж фантастика! https://www.youtube.com/watch?v=vWpL5uunAgw.
28:51 Вот почему магнитится место укола! Сбор данных, слежка, графен и чипизация. https://www.youtube.com/watch?v=X4TIvjJfqPw.
29:54 Письмо слушателя. Нейронные связи через графит.
41:21 Письмо слушателя. Что нашли под 100-кратным микроскопом вакцины Файзер.
45:33 Письмо слушателя. Рождение Антихриста.
48:19 Катастрофа 03.07.21.г Япония. https://www.youtube.com/watch?v=EfHfXfRt5fo.
48:44 Вьетнам. https://vk.com/club180261570?w=wall-180261570_3213.
50:44 Мощный потоп в Турции 2021. Трехэтажные дома сложились как карточные, наводнение смыло всё с улиц. https://www.youtube.com/watch?v=HOW8FxIU4AE.
51:53 Кошмар в метро. Смертоносное наводнение затопило китайскую подземку. https://www.youtube.com/watch?v=WAfdL5r6bMM.
53:40 Погода в Украине: ночной армагеддон в Одессе - ливень смыл асфальт и затопил дома. https://www.youtube.com/watch?v=GawtaIGaqOA.
58:50 Первая Олимпиада во время пандемии. XXXII летние Олимпийские игры в Токио. https://www.youtube.com/watch?v=RAuTyX6C7-4.
01:00:56 Массовый выход Мальты против павидлы. https://www.youtube.com/watch?v=FgUeX5TjJoY COVInews.
01:05:41 Божие предупреждение!Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится (Лк.17:30.). https://www.youtube.com/watch?v=N5blSqvkzUI.
Сегодня мы поговорим о сложившейся ситуации с вакцинацией от ковид-19, обсудим, ка вести себя в сложившимися условиях. Узнаем, что уже в разных странах, люди различных профессий выходят на митинги (и не только) против карантинных мер, против вакцинации. Узнаем в подробностях почему магнитится место прививки. Также поговорим о массовых природных катаклизмах, которые происходят в мире повсеместно. Узнаем, что в последние времена человечество будет против Бога и погрязнет в грехах.
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