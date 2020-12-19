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ВЕЛИКАЯ МАХАКАЛИ. Внимание! Просмотр смертельно опасен для биороботов, зомби, рептилоидов!
VictoriaRA
VictoriaRA
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47 views • December 19, 2020

Виктория ПреобРАженская. «ВЕЛИКАЯ МАХАКАЛИ». Читает Автор. https://youtu.be/s-uxmXh3olw

Фрагменты:

«Я — Сущностная форма Брахмана. От Меня произошёл весь мир, состоящий из пуруши и пракрити, из пустоты и непустоты. Я — и в блаженстве, и в неблаженстве. Я — и в постижении, и в непостижении. Я должна быть постигнута и в Брахме, и в Брахмани. Я — пять космических элементов и вне пяти элементов. Я — весь этот необъятный мир. Я — Веда и не-Веда. Я — Знание и незнание. Я — нерождённая и не нерождённая. Снизу и сверху, и повсюду вокруг — везде Я» (Деви-Упанишад).

«Кали-юга — последняя из четырёх эпох РАзварота Вселенского Времени. Это время ненависти, злобы, упадка духовных ценностей и искусств, уничижения женщины. На арену выходят демоны и управляют миром: безжалостно, эгоистично, низменно. Души погрязают в Иллюзии, кармическое колесо вращается всё медленнее и медленнее, не давая выхода и очищения из потока накопившихся негативов. Многие окончательно слепнут. Они больше не помнят об Едином Изначальном ИзТочнике Света, Коим Является Триединая БАГАРАДАНА-Мать, Премудрая София, Озаряющая всё Сущее Своим Светом Истины и Дающая глаза РАзуму. Живя во лжи и обмане, навязанном миропонимании и стереотипах мышления, души больше не помнят: зачем они здесь и откуда пришли… Вместе с почитанием Софии Премудрости Света, с Десятью Тысячами Имён, Утрачено СакРАльное ЗНАНИЕ. Мир не помнит и не желает знать о НЕЙ, ЕЁ ЦАРСТВЕ, СИЛЕ И ВЛАСТИ. Ибо только одно — левое полушарие мозга осознаёт окружающую действительность. А это — половинчатое мышление. Отсюда все грехи и пороки. Всё завязано на Мужском Принципе. ОН, Он, он. Ему поклоняются, Ему верят, во Имя Его творят беззакония. И при этом ни у кого из слепцов даже на миг не возникает ощущения, что их обманули. Безпощадно и цинично, нагло и хищно. Кто отдал всю власть Отцу? Откуда Он взялся? Обрезанное патриархальное мышление и мировоззрение не позволяет задать подобный естественный вопрос и получить правильный ответ...»

(Виктория ПреобРАженская. «ВЕЛИКАЯ МАХАКАЛИ», 13.03.2019 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/velikaya-mahakali ).

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС): https://USMALOS.com

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Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/11/15/velikaya-mahakali.-vnimanie-prosmotr-smertelno-opasen-dlya-biorobotov-zombi-reptiloidov-video/

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Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

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