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Ricky Dene Gervais mischt Hollywood gründlich auf
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Der britische Comedian, Radiomoderator, Schauspieler, Autor, Regisseur und Filmproduzent Ricky Gervais moderierte in Los Angeles die #Golden-Globes-Verleihung. Er hatte sich vorgenommen, dem sogenannten Establishment (nicht nur) den Abend zu versauen.
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Der Deep State benutzt die Stars und Sternchen aus Hollywood, um seine Botschaften zu verbreiten und seine Agenda voranzutreiben. Kann es möglich sein, dass die Patrioten das auch können? - Ich glaube schon, dass das möglich ist:
Ricky G.spießte während der Gala der 77.Fimpreisverleihung die Hollywood-Elite regelrecht auf, - und sie reagierten zutiefst beleidigt und entsetzt.
Eine Menge Leute im Publikum nahmen das als Witz auf, oder sie taten nur so. Er sprach über Epstein, von dem wir wissen, dass er sich nicht selbst umgebracht hat. Als einige der Anwesenden darüber das Gesicht verzogen, sagte der Brite: „Haltet die Klappe! Ich weiß, dass er Euer Freund ist, aber das ist mir egal.“ „Falls Ihr heute Abend eine Auszeichnung gewinnen solltet, dann nutzt diese Plattform nicht für eine politischen Rede. Ihr seid in keiner Position, die Öffentlichkeit über irgendwas zu belehren. Ihr wisst nichts über die echte Welt. Die Meisten von Euch verbrachten weniger Zeit in der Schule, als Greta Thunberg. Solltet Ihr also gewinnen, dann kommt hier hoch, nehmt Eure kleine Auszeichnung entgegen, dankt Eurem Handler und Eurem Gott und dann verpisst Euch [“fuck off“]. In Ordnung?“
(14 Millionen Zuschauer weltweit? Reicht das?)
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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