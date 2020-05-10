Veronica Strandrace 1988

Fragment van Veronica Strandrace

Datum van uitzending: 16-10-1988

Bron: Pal betamax



Een strandrace of ook wel beach race is snelheidswedstrijd op het strand.



Een strandrace kan gehouden worden of op alleen het zand van het strand of als men strand in de bredere zin neemt alsook in de duinen. Met de Engelse term Beach race kunnen ook diverse sporten op het water bij het strand worden bedoeld.



De meest bekende en wijdverspreide strandraces zijn die met motorfietsen. Vroeger werden op het harde strand van Daytona normale racemotoren gebruikt, tegenwoordig wordt er zoals in Frankrijk (Saint-Malo en Le Touquet) met crossmachines gereden. In Nederland werden strandraces georganiseerd door Bob de Jong samen met de omroep Veronica vanaf 1980. De eerste 11 races werden in Scheveningen gehouden, de 12e in Hoek van Holland. Op 12 november 2006 werd er opnieuw in Scheveningen een strandrace verreden onder de naam "Red Bull Knock Out". De gemeente Den Haag en Red Bull hebben een samenwerkingscontract gesloten voor drie nieuwe "Red Bull Knock Out" edities, namelijk voor 2018, 2020 en 2022.