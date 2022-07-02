Βραβείο ΝΟΜΠΕΛ Jennifer DOUDNA: Το CRISPR είναι μια τεχνολογία για να ξαναγράψουμε τον "κώδικα ζωής"

Το σύστημα CRISPR / Cas9 είναι μια τεχνολογία ικανή να τροποποιεί ή να μεταβάλλει το DNA και τα γενετικά χαρακτηριστικά.





Το 2012, μετά από μακρά έρευνα, η Jennifer Doudna, μαζί με τη συνάδελφό της και επιστήμονα Emmanuelle Charpentier, ανέπτυξαν μια μεθοδολογία υψηλής ακρίβειας για γονιδιακές τροποποιήσεις.





Για την επιτυχία του εγχειρήματος, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες στρατηγικές της ανοσολογικής άμυνας των βακτηρίων, οι οποίες απενεργοποιούν τους ιούς κόβοντας το DNA τους με ένα είδος γενετικού ψαλιδιού.





Η Jennifer Doudna έχει λάβει πολλά βραβεία για το έργο της, μεταξύ των οποίων το 2014 το βραβείο Lurie για τις βιοϊατρικές επιστήμες από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, το 2017 τη Χρυσή Πλάκα της Ακαδημίας Επιτεύξεων που παραδόθηκε από τον Λόρδο Jacob Rothschild, το 2019 το Nierenberg Βραβείο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας Scripps.

Το 2020 κέρδισε επίσης το Νόμπελ Χημείας, το οποίο μοιράστηκε με την Emmanuelle Charpentier.





Δυστυχώς, κανένα άτομο εκτός του ιατρικού κόσμου δεν μπορεί να επαληθεύσει πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το σύστημα, τα αποτελέσματα μπορούν να επαληθευτούν χρησιμοποιώντας μόνο διαγνωστικές υποδομές, πράγμα που σημαίνει ότι είναι δυνατό να διεκδικήσετε αυτό που θέλετε ακόμα και σε αντίθεση με τα εμπειρικά στοιχεία.





Πόσο επικίνδυνη είναι η τεχνολογία CRISPR;





Οι ερευνητές στο Ινστιτούτο Wellcome Sanger δημοσίευσαν πρόσφατα μια μελέτη ("Repair of double-strand breaks induced by CRISPR – Cas9 leads to large deletes and σύνθετες ανακατατάξεις") στο Nature Methods που δείχνει ότι η χρήση του CRISPR μπορεί να προκαλέσει μεγάλο αριθμό ακούσιων γενετικών ζημιών.





Οι ερευνητές χρησιμοποιούν το CRISPR για να αλλάξουν τμήματα DNA σε γονίδια κόβοντας σε συγκεκριμένα σημεία και στη συνέχεια εξαλείφοντας γενετικές πληροφορίες ή προσθέτοντας νέο υλικό σε αυτές τις τοποθεσίες.





Αλλά η τεχνική μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες εάν κατά λάθος τροποποιηθεί το DNA που δεν στόχευαν οι ερευνητές. Μέχρι τώρα, οι ερευνητές έψαχναν μόνο για ανεπιθύμητες αλλαγές στον άμεσο τομέα της επεξεργασίας του CRISPR ή σε εντελώς διαφορετικά γονίδια.





Πηγή 1

Peer-reviewed Publication Proves COVID19 Vaccine is CRISPR Gene Editing Technology

https://virutron.com/peer-reviewed-publication-proves-covid19-vaccine-is-crispr-gene-editing-technology/





Πηγή 2

Jennifer A. Doudna Ph.D. - The code of life is evolving

https://achievement.org/achiever/jennifer-a-doudna-ph-d/





Πηγή 3

Double-Barreled CRISPR Technology as a Novel Treatment Strategy For COVID-19

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7469881/





-----------------------





Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND