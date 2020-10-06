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THE STRICT DOGMATIC “PRIESTHOOD” CALLED “SCIENCE” (Greek subtitles) … BANNED 2013 “TED-x” SPEECH of DR. RUPERT SHELDRAKE
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39 views • October 06, 2020
Biologist Dr. Rupert Sheldrake - “The Science Delusion – Science set Free”
An “eye opening” Speech EXPOSING the formerly and up to the end of the 19th Century Genuine Science… HAVING BEEN TURNED INTO STRICT DOGMATIC “PRIESTHOOD”… IN THE SERVICE OF THE DOMINANT FEW OF THE GLOBAL “ELITE” AND THEIR INTERESTS…
A FORBIDDEN and CENSORED speech on the “TED-x” show since 2013, by an Honest man and Scientist, the Biologist Dr. Rupert Sheldrake, Author of the “The Science Delusion – Science Set Free” regarding 10 RIDICULOUS DOGMAS of the (unfortunately so called) “Science”…
ONLY for those whom Have eyes to See, ears to Listen and a still Functioning Mind capable of THINKING for themselves …
(Original video and audio in English – Greek subtitles – Please read the Greek description by "YoutubeTranslations" - including original speech and book / author source Links)
This video Oct. 4th 2020 by "YoutubeTranslations":
https://www.youtube.com/watch?v=7eQHZ8sZToA.
“VideoTranslations” Y.T. channel:
https://www.youtube.com/channel/UC06Q6fdLt7uhZC5cpnp5z1A
Η απαγορευμένη ομιλία (2013) του διάσημου βιολόγου Ρούπερτ Σέλντρεϊκ, σχετικά με τα δόγματα της επιστήμης, με τίτλο "Η Αυταπάτη της Επιστήμης". Ο τίτλος αυτός (ακριβέστερα: "Η Περί Επιστήμης Αυταπάτη") είναι προσαρμογή στον τίτλο "Η Περί Θεού Αυταπάτη", το γνωστό μπεστ σέλερ του Ρίτσαρντ Ντόκινς που παρουσιάζει την πίστη στο Θεό ως μια παρωχημένη αυταπάτη, νικημένη από την επιστήμη και τη λογική. Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης αναφορές στις αλληλεπιδράσεις του Σέλντρεϊκ με τους δύο γνωστότερους σκεπτικιστές: τον Ρίτσαρντ Ντόκινς και τον Τζέιμς Ράντι. Το υποτιτλισμένο κείμενο, μαζί με σχολιασμό μου αυτού, βρίσκεται εδώ:
http://www.youtubetranslations.gr/#!home
Σημείωση: Ίσως να θέλετε να βάλετε το βίντεο σε μεγαλύτερη εικόνα ("Λειτουργία κινηματογράφου") αν οι υπότιτλοι σάς είναι μικροί.
Το βιβλίο του Σέλντρεϊκ Η Αυταπάτη της Επιστήμης έλαβε το 2013 το "Βραβείο του Βιβλίου της Χρονιάς" από το Βρετανικό Επιστημονικό και Ιατρικό Δίκτυο. Σε αυτό εξετάζει τα (αναφερόμενα στο παρόν βίντεο) δέκα δόγματα της σύγχρονης επιστήμης και δείχνει πώς μπορούν να μετατραπούν σε ερωτήματα που ανοίγουν νέες ιδέες επιστημονικών δυνατοτήτων.
https://www.sheldrake.org/books-by-rupert-sheldrake/the-science-delusion-science-set-free
Δεκαπέντε βιβλία του Σέλντρεϊκ αναλυτικά (στα αγγλικά):
https://www.sheldrake.org/books-by-rupert-sheldrake
Σύντομο βιογραφικό του Σέλντρεϊκ (στα ελληνικά):
http://www.youtubetranslations.gr/Bio_of_Rupert_Sheldrake.htm
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
a) https://www.oodegr.com/oode/biblia/kritiki/aftapati_dawkins_1.htm
Μια ενδιαφέρουσα κριτική στο προαναφερόμενο βιβλίο του Ντόκινς, με επιστημονική και καλά δομημένη επιχειρηματολογία, είναι το "Η Αυταπάτη του Ντόκινς - Ο Αθεϊστικός Φονταμενταλισμός και η Άρνηση του Θείου", του Άλιστερ Μακγκράθ, εκδόσεις Ψυχογιός. Στην παραπάνω διεύθυνση θα βρείτε μεταφρασμένο το 2ο κεφάλαιο: «Έχει αναιρέσει η επιστήμη τον Θεό;» Ο συγγραφέας Άλιστερ Μακγκράθ είναι καθηγητής ιστορικής θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και έχει δύο διδακτορικά από το ίδιο πανεπιστήμιο: στη μοριακή βιοφυσική και στη θεολογία. Αξίζει να διαβαστεί.
b) http://www.youtubetranslations.gr/Rupert_Sheldrake_TED_Talk.htm
Το αγγλικό και το μεταφρασμένο κείμενο της ομιλίας του Σέλντρεϊκ, μαζί με δικά μου επεξηγηματικά σχόλια σε κάποια σημεία, που τα βρίσκετε αν αναζητήσετε με το ψαχτήρι του υπολογιστή σας (στο μενού: Επεξεργασία -- Εύρεση) τη λέξη ΣΧΟΛΙΟ.
c) Περισσότερες υποτιτλισμένες ομιλίες (12) από τον Ρούπερτ Σέλντρεϊκ:
http://www.youtubetranslations.gr/#!writer/9/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84
An “eye opening” Speech EXPOSING the formerly and up to the end of the 19th Century Genuine Science… HAVING BEEN TURNED INTO STRICT DOGMATIC “PRIESTHOOD”… IN THE SERVICE OF THE DOMINANT FEW OF THE GLOBAL “ELITE” AND THEIR INTERESTS…
A FORBIDDEN and CENSORED speech on the “TED-x” show since 2013, by an Honest man and Scientist, the Biologist Dr. Rupert Sheldrake, Author of the “The Science Delusion – Science Set Free” regarding 10 RIDICULOUS DOGMAS of the (unfortunately so called) “Science”…
ONLY for those whom Have eyes to See, ears to Listen and a still Functioning Mind capable of THINKING for themselves …
(Original video and audio in English – Greek subtitles – Please read the Greek description by "YoutubeTranslations" - including original speech and book / author source Links)
This video Oct. 4th 2020 by "YoutubeTranslations":
https://www.youtube.com/watch?v=7eQHZ8sZToA.
“VideoTranslations” Y.T. channel:
https://www.youtube.com/channel/UC06Q6fdLt7uhZC5cpnp5z1A
Η απαγορευμένη ομιλία (2013) του διάσημου βιολόγου Ρούπερτ Σέλντρεϊκ, σχετικά με τα δόγματα της επιστήμης, με τίτλο "Η Αυταπάτη της Επιστήμης". Ο τίτλος αυτός (ακριβέστερα: "Η Περί Επιστήμης Αυταπάτη") είναι προσαρμογή στον τίτλο "Η Περί Θεού Αυταπάτη", το γνωστό μπεστ σέλερ του Ρίτσαρντ Ντόκινς που παρουσιάζει την πίστη στο Θεό ως μια παρωχημένη αυταπάτη, νικημένη από την επιστήμη και τη λογική. Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης αναφορές στις αλληλεπιδράσεις του Σέλντρεϊκ με τους δύο γνωστότερους σκεπτικιστές: τον Ρίτσαρντ Ντόκινς και τον Τζέιμς Ράντι. Το υποτιτλισμένο κείμενο, μαζί με σχολιασμό μου αυτού, βρίσκεται εδώ:
http://www.youtubetranslations.gr/#!home
Σημείωση: Ίσως να θέλετε να βάλετε το βίντεο σε μεγαλύτερη εικόνα ("Λειτουργία κινηματογράφου") αν οι υπότιτλοι σάς είναι μικροί.
Το βιβλίο του Σέλντρεϊκ Η Αυταπάτη της Επιστήμης έλαβε το 2013 το "Βραβείο του Βιβλίου της Χρονιάς" από το Βρετανικό Επιστημονικό και Ιατρικό Δίκτυο. Σε αυτό εξετάζει τα (αναφερόμενα στο παρόν βίντεο) δέκα δόγματα της σύγχρονης επιστήμης και δείχνει πώς μπορούν να μετατραπούν σε ερωτήματα που ανοίγουν νέες ιδέες επιστημονικών δυνατοτήτων.
https://www.sheldrake.org/books-by-rupert-sheldrake/the-science-delusion-science-set-free
Δεκαπέντε βιβλία του Σέλντρεϊκ αναλυτικά (στα αγγλικά):
https://www.sheldrake.org/books-by-rupert-sheldrake
Σύντομο βιογραφικό του Σέλντρεϊκ (στα ελληνικά):
http://www.youtubetranslations.gr/Bio_of_Rupert_Sheldrake.htm
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
a) https://www.oodegr.com/oode/biblia/kritiki/aftapati_dawkins_1.htm
Μια ενδιαφέρουσα κριτική στο προαναφερόμενο βιβλίο του Ντόκινς, με επιστημονική και καλά δομημένη επιχειρηματολογία, είναι το "Η Αυταπάτη του Ντόκινς - Ο Αθεϊστικός Φονταμενταλισμός και η Άρνηση του Θείου", του Άλιστερ Μακγκράθ, εκδόσεις Ψυχογιός. Στην παραπάνω διεύθυνση θα βρείτε μεταφρασμένο το 2ο κεφάλαιο: «Έχει αναιρέσει η επιστήμη τον Θεό;» Ο συγγραφέας Άλιστερ Μακγκράθ είναι καθηγητής ιστορικής θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και έχει δύο διδακτορικά από το ίδιο πανεπιστήμιο: στη μοριακή βιοφυσική και στη θεολογία. Αξίζει να διαβαστεί.
b) http://www.youtubetranslations.gr/Rupert_Sheldrake_TED_Talk.htm
Το αγγλικό και το μεταφρασμένο κείμενο της ομιλίας του Σέλντρεϊκ, μαζί με δικά μου επεξηγηματικά σχόλια σε κάποια σημεία, που τα βρίσκετε αν αναζητήσετε με το ψαχτήρι του υπολογιστή σας (στο μενού: Επεξεργασία -- Εύρεση) τη λέξη ΣΧΟΛΙΟ.
c) Περισσότερες υποτιτλισμένες ομιλίες (12) από τον Ρούπερτ Σέλντρεϊκ:
http://www.youtubetranslations.gr/#!writer/9/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84
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