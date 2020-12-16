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Le Pr Jean-Bernard Fourtillan répond aux questions du Pr Henri Joyeux - déc. 2016 (Version Intégrale)
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23 déc. 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=3PkX8boc4RU
Fonds Josefa : https://www.youtube.com/channel/UC2-JsyLnToYrg9G_3Y3Ewog
Commentaire d'origine :
LES PATCHS TRANSDERMIQUES contenant
la Valentonine (VLT) et le 6-Méthoxy-Harmalan (6-MH)
seront disponibles au 4ème trimestre 2017
Merci pour vos dons, les achats du livre et de la brochure (« La glande pinéale et le système Veille-Sommeil. Applications thérapeutiques ») et vos encouragements.
Ils vont nous aider à financer, de manière indépendante, la mise au point des formes galéniques des patchs, afin de les mettre à la disposition des patients, le plus rapidement possible. Vous serez régulièrement tenus au courant de la situation en consultant le site du Fonds Josefa.
En ce qui concerne les patchs à 2 réservoirs (délivrant 100 microgrammes de 6-Méthoxy-Harmalan, 6-MH, et 400 microgrammes de Valentonine, VLT, pour les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, et 50 microgrammes de 6-MH et 200 microgrammes de VLT pour les troubles du sommeil et les dépressions nerveuses), ils seront disponibles courant 2017 (4ème trimestre), comme c’est précisé au bas de la page d'accueil du site du Fonds Josefa.
Les capsules de mélatonine dosées à 3 mg peuvent être achetées sur internet, au prix de 25 € environ les 180 capsules (prise d’1 capsule dosée à 3 mg le soir au coucher, pour protéger ses neurones).
Sur le plan pratique, le dosage de la mélatonine dans le plasma sanguin, prélevé à partir de 1h du matin, qui permettra d’évaluer la sécrétion des 3 hormones (MLT, 6-MH, et VLT) par la glande pinéale, prendra un peu plus de temps, car nous devons implanter la méthode de dosage du marqueur mélatonine (selon une méthode de couplage de spectrométrie de masse et de chromatographie liquide, décrite dans nos brevets) dans les laboratoires d'analyses médicales du monde entier. Mais ce délai ne retardera en rien la mise à disposition des patchs en 2017.
Tous les renseignements et explications concernant la découverte des hormones du système Veille-Sommeil et ses applications thérapeutiques sont donnés dans le livre et la brochure intitulés "La glande pinéale et le système Veille-Sommeil. Applications thérapeutiques", en vente chez Amazon.
D’ici le mois de septembre 2017, 10 Lettres du Pr Henri Joyeux assorties de 5 vidéos cosignées par les Prs Jean-Bernard Fourtillan et Henri Joyeux, auront été publiées. Elles sont consacrées aux applications thérapeutiques qui découlent de la découverte du système Veille-Sommeil :
- La maladie d’Alzheimer (Lettre n°138),
- La maladie de Parkinson (Lettre n°139),
- Les interviews virtuelles de Jean-Bernard Fourtillan par Aloïs Alzheimer et James Parkinson (Lettres n° 142 et 144),
- Les troubles du sommeil (Lettre n° 147),
- Les dépressions nerveuses (Lettre n° 150),
- Toutes les benzodiazépines et apparentées sont des stupéfiants (Lettre N°154)
- Les psychoses
- Les applications thérapeutiques potentielles en perspective.
Pour plus d’informations, et pour suivre l’état d’avancement de ces nouveaux médicaments, nous vous conseillons de consulter régulièrement les publications récentes du Fonds Josefa
Merci de votre confiance,
Jean-Bernard Fourtillan, Pr Henri Joyeux et leur équipe
PS: Que peut-on faire pour améliorer le sommeil et les fonctions mentales des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, dans l’attente de la disponibilité des patchs de VLT et de 6-MH (prévue pour le 4ème trimestre 2017) ?
Les patchs à 2 réservoirs, appliqués au coucher et enlevés le matin au réveil, qui permettront de délivrer 100 microgrammes de 6-MH et 400 microgrammes de VLT, sur une période de 8 heures, ne seront pas disponibles, pour les patients atteints de maladies neuro-dégénératives, du type Parkinson et Alzheimer, avant le 4ème trimestre 2017.
Dans cette attente, l’administration de Clomipramine (Anafranil® et génériques), à la dose d’un comprimé de 10 mg, le soir au coucher, peut se révèler bénéfique pour ces patients.
En effet, les neuropsychiatres ont constaté, depuis de nombreuses années, que l’administration de Clomipramine améliore le sommeil et la cognition chez les personnes âgées et les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
Cet effet thérapeutique s’explique par le fait que cet antidépresseur majeur, chef de file des IRN (Inhibiteurs du Recaptage de la Noradrénaline), provoque une stimulation noradrénergique des pinéalocytes (unités cellulaires de la glande pinéale), qui a pour conséquence d’augmenter les productions par la glande pinéale des 3 hormones (MLT, 6-MH et VLT) ; et ainsi d’améliorer le sommeil, la vigilance, et la cognition.
Références : « La glande pinéale et le système Veille-Sommeil. Applications thérapeutiques » par Professeur Jean-Bernard Fourtillan. Livre (page 155) et Brochure (page 46).
Réalisation. H. MORIN
Fonds Josefa : https://www.youtube.com/channel/UC2-JsyLnToYrg9G_3Y3Ewog
Commentaire d'origine :
LES PATCHS TRANSDERMIQUES contenant
la Valentonine (VLT) et le 6-Méthoxy-Harmalan (6-MH)
seront disponibles au 4ème trimestre 2017
Merci pour vos dons, les achats du livre et de la brochure (« La glande pinéale et le système Veille-Sommeil. Applications thérapeutiques ») et vos encouragements.
Ils vont nous aider à financer, de manière indépendante, la mise au point des formes galéniques des patchs, afin de les mettre à la disposition des patients, le plus rapidement possible. Vous serez régulièrement tenus au courant de la situation en consultant le site du Fonds Josefa.
En ce qui concerne les patchs à 2 réservoirs (délivrant 100 microgrammes de 6-Méthoxy-Harmalan, 6-MH, et 400 microgrammes de Valentonine, VLT, pour les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, et 50 microgrammes de 6-MH et 200 microgrammes de VLT pour les troubles du sommeil et les dépressions nerveuses), ils seront disponibles courant 2017 (4ème trimestre), comme c’est précisé au bas de la page d'accueil du site du Fonds Josefa.
Les capsules de mélatonine dosées à 3 mg peuvent être achetées sur internet, au prix de 25 € environ les 180 capsules (prise d’1 capsule dosée à 3 mg le soir au coucher, pour protéger ses neurones).
Sur le plan pratique, le dosage de la mélatonine dans le plasma sanguin, prélevé à partir de 1h du matin, qui permettra d’évaluer la sécrétion des 3 hormones (MLT, 6-MH, et VLT) par la glande pinéale, prendra un peu plus de temps, car nous devons implanter la méthode de dosage du marqueur mélatonine (selon une méthode de couplage de spectrométrie de masse et de chromatographie liquide, décrite dans nos brevets) dans les laboratoires d'analyses médicales du monde entier. Mais ce délai ne retardera en rien la mise à disposition des patchs en 2017.
Tous les renseignements et explications concernant la découverte des hormones du système Veille-Sommeil et ses applications thérapeutiques sont donnés dans le livre et la brochure intitulés "La glande pinéale et le système Veille-Sommeil. Applications thérapeutiques", en vente chez Amazon.
D’ici le mois de septembre 2017, 10 Lettres du Pr Henri Joyeux assorties de 5 vidéos cosignées par les Prs Jean-Bernard Fourtillan et Henri Joyeux, auront été publiées. Elles sont consacrées aux applications thérapeutiques qui découlent de la découverte du système Veille-Sommeil :
- La maladie d’Alzheimer (Lettre n°138),
- La maladie de Parkinson (Lettre n°139),
- Les interviews virtuelles de Jean-Bernard Fourtillan par Aloïs Alzheimer et James Parkinson (Lettres n° 142 et 144),
- Les troubles du sommeil (Lettre n° 147),
- Les dépressions nerveuses (Lettre n° 150),
- Toutes les benzodiazépines et apparentées sont des stupéfiants (Lettre N°154)
- Les psychoses
- Les applications thérapeutiques potentielles en perspective.
Pour plus d’informations, et pour suivre l’état d’avancement de ces nouveaux médicaments, nous vous conseillons de consulter régulièrement les publications récentes du Fonds Josefa
Merci de votre confiance,
Jean-Bernard Fourtillan, Pr Henri Joyeux et leur équipe
PS: Que peut-on faire pour améliorer le sommeil et les fonctions mentales des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, dans l’attente de la disponibilité des patchs de VLT et de 6-MH (prévue pour le 4ème trimestre 2017) ?
Les patchs à 2 réservoirs, appliqués au coucher et enlevés le matin au réveil, qui permettront de délivrer 100 microgrammes de 6-MH et 400 microgrammes de VLT, sur une période de 8 heures, ne seront pas disponibles, pour les patients atteints de maladies neuro-dégénératives, du type Parkinson et Alzheimer, avant le 4ème trimestre 2017.
Dans cette attente, l’administration de Clomipramine (Anafranil® et génériques), à la dose d’un comprimé de 10 mg, le soir au coucher, peut se révèler bénéfique pour ces patients.
En effet, les neuropsychiatres ont constaté, depuis de nombreuses années, que l’administration de Clomipramine améliore le sommeil et la cognition chez les personnes âgées et les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
Cet effet thérapeutique s’explique par le fait que cet antidépresseur majeur, chef de file des IRN (Inhibiteurs du Recaptage de la Noradrénaline), provoque une stimulation noradrénergique des pinéalocytes (unités cellulaires de la glande pinéale), qui a pour conséquence d’augmenter les productions par la glande pinéale des 3 hormones (MLT, 6-MH et VLT) ; et ainsi d’améliorer le sommeil, la vigilance, et la cognition.
Références : « La glande pinéale et le système Veille-Sommeil. Applications thérapeutiques » par Professeur Jean-Bernard Fourtillan. Livre (page 155) et Brochure (page 46).
Réalisation. H. MORIN
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