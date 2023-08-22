BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

WEALTHY HOMO OBAMA BEGS FOR MONEY!-
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
277 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
90 views • August 22, 2023

ALL POLITICIANS LIE, STEAL AND CHEAT! I KNOW! I'VE HEARD THEIR LYING CRAP FOR OVER 65 YEARS NOW. THEY PROMISE THE MOON AND DELIVER LITTE OR NOTHING. YOU BETTER RESEARCH REAL TRUTH AND STOP BELIEVING THE LIES! THE OCCULT ELITE ARE GOING TO LOCK US DOWN AROUND 9/11/2023. YOU BETTER HAVE ARMED PROTECTION BECAUSE THESE SATANISTS ARE COMING TO KILL, STEAL AND DESTROY OUR VERY LIVES. THE BIBLE WARNS ABOUT HUMANS CAUGHT UNAWARES BY HUMANS. THE INSANE ELITE ONLY WANT 500 MILLION HUMANS ON EARTH BY 2025. THEY HAVE ENDLESS DEADLY VACCINES, DEADLY LASER FIRES AND WW-3 TO COMPLETE THEIR DEADLY SCHEME. THE QUESTION IS WILL YOU STILL BE SUCKERED OR ARM YOURSELF FOR THE BATTLE OF ALL BATTLES COMING UPON THE WORLD? THEY ALSO HAVE THEIR ALIEN UFO INVASION AS A LAST RESORT. SADLY, JUST AS HISTORY HAS RECORDED HUMANITY WILL FALL VICTUM TO SATANS EVIL SCHEMES....WAKEUP OR DIE...

Keywords
militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

Belle Carter
Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Cassie B.
Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Garrison Vance
SCO Summit in Bishkek Showcases Expanding Eurasian Bloc

SCO Summit in Bishkek Showcases Expanding Eurasian Bloc

Garrison Vance
Antiwar.com Urges Support, Cites Troop Peril and Pentagon Priorities

Antiwar.com Urges Support, Cites Troop Peril and Pentagon Priorities

Garrison Vance
We Are Sleepwalking Into World War III: Why I&#8217;m Preparing for the Worst

We Are Sleepwalking Into World War III: Why I’m Preparing for the Worst

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy