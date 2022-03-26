Tu comida vacunado (envenenado con proteína de espiga) -- Your food jabbed (poisoned with spike protein)

All links below are in englishTodos los enlaces a continuación necesitan ser traducidos. Puede utilizar los enlaces a los traductores de páginas web de forma gratuita.Respiratory Syncytial Virus Infections -Also called: RSVInfecciones por virus respiratorio sincitial - También llamado: RSVAccumulation of recombinant SARS-CoV spike protein in plant cytosol and chloroplasts indicate potential for development of plant-derived oral vaccinesLa acumulación de proteína recombinante del pico del SARS-CoV en el citosol y los cloroplastos de las plantas indica potencial para el desarrollo de vacunas orales derivadas de plantasEdible Vaccinesvacunas comestiblesPlant-Based Vaccines in Combat against Coronavirus DiseasesVacunas a base de plantas en la lucha contra las enfermedades del coronavirusVaccine Put Into Tomatoes Shows Promise Fighting Virus In Lab TestsLa vacuna puesta en los tomates se muestra prometedora para combatir el virus en las pruebas de laboratorioEdible vaccines: not quite ready for prime timeVacunas comestibles: aún no están listas para el horario de máxima audiencia