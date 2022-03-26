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Tu comida vacunado (envenenado con proteína de espiga) -- Your food jabbed (poisoned with spike protein)
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148 views • March 26, 2022
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Todos los enlaces a continuación necesitan ser traducidos. Puede utilizar los enlaces a los traductores de páginas web de forma gratuita.
http://free-website-translation.com/?es
o
https://www.deepl.com/es/translator
Respiratory Syncytial Virus Infections -Also called: RSV
Infecciones por virus respiratorio sincitial - También llamado: RSV
https://medlineplus.gov/respiratorysyncytialvirusinfections.html
Accumulation of recombinant SARS-CoV spike protein in plant cytosol and chloroplasts indicate potential for development of plant-derived oral vaccines
La acumulación de proteína recombinante del pico del SARS-CoV en el citosol y los cloroplastos de las plantas indica potencial para el desarrollo de vacunas orales derivadas de plantas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16946403/
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/153537020623100808
https://www.researchgate.net/publication/6843313_Accumulation_of_Recombinant_SARS-CoV_Spike_Protein_in_Plant_Cytosol_and_Chloroplasts_Indicate_Potential_for_Development_of_Plant-Derived_Oral_Vaccines
Edible Vaccines
vacunas comestibles
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7120417/
Plant-Based Vaccines in Combat against Coronavirus Diseases
Vacunas a base de plantas en la lucha contra las enfermedades del coronavirus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8876659/
Vaccine Put Into Tomatoes Shows Promise Fighting Virus In Lab Tests
La vacuna puesta en los tomates se muestra prometedora para combatir el virus en las pruebas de laboratorio
https://www.sciencedaily.com/releases/2000/08/000801075438.htm
Edible vaccines: not quite ready for prime time
Vacunas comestibles: aún no están listas para el horario de máxima audiencia
https://www.nature.com/articles/nm0202-94
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http://free-website-translation.com/?es
o
https://www.deepl.com/es/translator
Respiratory Syncytial Virus Infections -Also called: RSV
Infecciones por virus respiratorio sincitial - También llamado: RSV
https://medlineplus.gov/respiratorysyncytialvirusinfections.html
Accumulation of recombinant SARS-CoV spike protein in plant cytosol and chloroplasts indicate potential for development of plant-derived oral vaccines
La acumulación de proteína recombinante del pico del SARS-CoV en el citosol y los cloroplastos de las plantas indica potencial para el desarrollo de vacunas orales derivadas de plantas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16946403/
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/153537020623100808
https://www.researchgate.net/publication/6843313_Accumulation_of_Recombinant_SARS-CoV_Spike_Protein_in_Plant_Cytosol_and_Chloroplasts_Indicate_Potential_for_Development_of_Plant-Derived_Oral_Vaccines
Edible Vaccines
vacunas comestibles
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7120417/
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Vacunas a base de plantas en la lucha contra las enfermedades del coronavirus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8876659/
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La vacuna puesta en los tomates se muestra prometedora para combatir el virus en las pruebas de laboratorio
https://www.sciencedaily.com/releases/2000/08/000801075438.htm
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