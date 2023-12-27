Бог – Свет. Инструментальная композиция (синтезатор + гитара). Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова). Запись 2023 г.

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“Бог – Свет” Инструментальная версия (синтезатор + гитара). Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова). Запись 2023 г.
Если вдруг слух не режет :) и захочется скачать – то вот можете скачать mp3 файл:
https://cloud.mail.ru/public/p8b1/NYvaYZ2S1
Эта мелодия крутилась у меня в голове на прогулках с самой осени 2023 г. Но более настойчиво стала приходить в конце ноября, как раз в период Хануки. Она о Божьем Свете, об Иисусе Христе, о победе Света над тьмой. Слова еще не совсем сложились, но первые строки были такие:
“Бог – Свет. Бог – Свет. Бог – чудный Свет.
И никакой тьмы в Боге нет.
И светит Свет во тьме -
Тьмы Его не объяла!”
Ниже стихи из Библии о том, о чём, эта песня.
По поводу записи: я совсем никакая не гитаристка, подбирала просто как оно внутри звучала.
Когда записывала аранжировку с ритмом на синтезаторе а потмо её убрала (так как там стиль “убойный” какой-то на слух, но мне нужен был этот четкий тирм), то получилось что темп что-то медленный… Если будет возможность переписать в более живом темпе, то попробую.
Не судите строго, я вообще не музыкант и беру в руки гитару и тем более чего-то записываю на синтезаторе – только когда оно внутри слишком настойчиво звучит :)
Все мои христианские песни в плейлистах
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFHgJZcPamSp3P7tgRxyYhNVC5LzemBWC
https://www.youtube.com/watch?v=dl6bsUiFb-g&list=PLp1vC26N8HRV5wAbrNreGiJh1-pl_eUYI
https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1
Быт 1:3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
Авв 3:4 Блеск её — как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы!
1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2 Оно было в начале у Бога.
3 Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
4 В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков.
5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
10 В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал.
11 Пришёл к своим, и свои Его не приняли.
12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,
13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.
15 Иоанн свидетельствует о Нём и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня.
16 И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,
17 ибо закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли через Иисуса Христа.
18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.
Евангелие от Иоанна 1 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/43/1/#4
Ин 3:19 Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы;
Ин 8:12 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я — свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
Ин 12:35 Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, — а ходящий во тьме не знает, куда идет.
Ин 12:36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света...
Ин 12:46 Я — свет, пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме.
Ис 2:5 О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем.
1Пет 2:9 Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
Еф 5:8 Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света,Мф 5:16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.
1Ин 1:5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
1Ин 5:20 Знаем также, что Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
2Кор 4:4 для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.
Ис 2:5 О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем.
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