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Голден Рейши – уникальный продукт, который помогает практически при любых хронических болезнях
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84 views • September 25, 2021
В мире встречается огромное количество продуктов, которые носят название «Рейши» или «экстракт гриба Рейши». В этих продуктах не всегда указано какие именно рейши входят в состав, хотя в природе существует 6 видов рейши и они существенно отличаются друг от друга. Исследования ученых под руководством Масао Мори, директора научно-исследовательского института Wakanshouyaku (Вакансояку) (Токио, Япония) показали, что различные виды рейши воздействуют на организм человека по разному. Для производства уникального экстракта Голден Рейши было отобрано четыре вида этих грибов:
• «Красный» рейши. На вкус - терпкий. Наиболее эффективно воздействует на работу кровеносной системы. Улучшает работу сердца, стимулирует работу головного мозга, улучшает память.
• «Желтый» рейши. На вкус - сладкий. Благотворно воздействует на организм человека при неблагоприятных погодных условиях (перепады температуры, давления). Смягчает воздействие переедания, алкоголя, острой и жирной пищи.
• «Черный» рейши. На вкус – горько-соленый. Улучшает работу внутренних органов. Стимулирует работу почек, мочеиспускательного канала. Благоприятно воздействует при запорах.
• «Белый» рейши. На вкус – очень острый. Улучшает состояние организма при кашле, при болях в горле и различных заболеваний легких.
В результате долгих проб и кропотливых исследований удалось сбалансировать количество экстрактов каждого из четырех видов рейши в одной таблетке таким образом, что они дополняют и усиливают действие друг друга. Экстракту, полученному из четырех видов рейши, присвоено название Golden Reishi® (Голден Рейши).
Именно благодаря правильному сочетанию экстрактов из 4 видов грибов, Голден Рейши обладает широким спектром действия от простуды до профилактики раковых заболеваний.
• Повышаются восстановительные силы организма после перенесенных заболеваний, в том числе COVID-19, и после оперативного вмешательства.
• Исчезает или очень сильно ослабевает синдром усталости.
• Повышается выносливость. Организм гораздо быстрее восстанавливается после нагрузок. Это особенно отмечают люди, занимающиеся спортом.
• Налаживается сон.
• Улучшается настроение. Продукт Голден Рейши рекомендуется к применению при симптомах депрессии.
• Происходит очистка сосудов и улучшается циркуляция крови.
• Снижается содержание сахара в крови.
• Стабилизируется кровяное давление и исчезают проявления целого ряда сердечно-сосудистых проблем.
• Ослабевают и со временем совсем исчезают аллергические реакции.
• Стабилизируется работа желудочно-кишечного тракта. Ослабевают «гастритные» проявления. Становится гораздо проще ограничить себя в еде. Соответственно, при разумном подходе, стабилизируется или даже снижается вес.
• Снижается потребность в употреблении алкоголя.
Практически все имеющиеся у вас хронические болячки постепенно «уходят в тень». Вы становитесь по-настоящему здоровым человеком и просто забываете про врачей. Употребление Голден Рейши реально может привести к фантастическому результату вопреки устоявшемуся мнению, что нет здоровых людей, а есть недообследованные.
Для приобретения Голден Рейши обращаться к Елене Абатуровой Тел: 8-911-765-80-08
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• «Красный» рейши. На вкус - терпкий. Наиболее эффективно воздействует на работу кровеносной системы. Улучшает работу сердца, стимулирует работу головного мозга, улучшает память.
• «Желтый» рейши. На вкус - сладкий. Благотворно воздействует на организм человека при неблагоприятных погодных условиях (перепады температуры, давления). Смягчает воздействие переедания, алкоголя, острой и жирной пищи.
• «Черный» рейши. На вкус – горько-соленый. Улучшает работу внутренних органов. Стимулирует работу почек, мочеиспускательного канала. Благоприятно воздействует при запорах.
• «Белый» рейши. На вкус – очень острый. Улучшает состояние организма при кашле, при болях в горле и различных заболеваний легких.
В результате долгих проб и кропотливых исследований удалось сбалансировать количество экстрактов каждого из четырех видов рейши в одной таблетке таким образом, что они дополняют и усиливают действие друг друга. Экстракту, полученному из четырех видов рейши, присвоено название Golden Reishi® (Голден Рейши).
Именно благодаря правильному сочетанию экстрактов из 4 видов грибов, Голден Рейши обладает широким спектром действия от простуды до профилактики раковых заболеваний.
• Повышаются восстановительные силы организма после перенесенных заболеваний, в том числе COVID-19, и после оперативного вмешательства.
• Исчезает или очень сильно ослабевает синдром усталости.
• Повышается выносливость. Организм гораздо быстрее восстанавливается после нагрузок. Это особенно отмечают люди, занимающиеся спортом.
• Налаживается сон.
• Улучшается настроение. Продукт Голден Рейши рекомендуется к применению при симптомах депрессии.
• Происходит очистка сосудов и улучшается циркуляция крови.
• Снижается содержание сахара в крови.
• Стабилизируется кровяное давление и исчезают проявления целого ряда сердечно-сосудистых проблем.
• Ослабевают и со временем совсем исчезают аллергические реакции.
• Стабилизируется работа желудочно-кишечного тракта. Ослабевают «гастритные» проявления. Становится гораздо проще ограничить себя в еде. Соответственно, при разумном подходе, стабилизируется или даже снижается вес.
• Снижается потребность в употреблении алкоголя.
Практически все имеющиеся у вас хронические болячки постепенно «уходят в тень». Вы становитесь по-настоящему здоровым человеком и просто забываете про врачей. Употребление Голден Рейши реально может привести к фантастическому результату вопреки устоявшемуся мнению, что нет здоровых людей, а есть недообследованные.
Для приобретения Голден Рейши обращаться к Елене Абатуровой Тел: 8-911-765-80-08
Материалы в тему
• Учимся болеть… без лекарств. Лечение простудных заболеваний методами натуропатии https://medalternativa.info/entry/bolet-bez-lekarstv/
• Ваш организм – совершенство природы! Просто помогите ему исцелить себя https://medalternativa.info/entry/vash-organizm-sovershenstvo/
• Любая болезнь – процесс чистки организма https://medalternativa.info/entry/bolezn-chistka/
• Почему мы болеем? Взгляд на простудные заболевания с позиции натуропатии https://medalternativa.info/entry/zachem-my-boleem/
• Прорыв: согласно исследованию, 100 летнее лекарство нейтрализует симптомы аутизма у детей https://medalternativa.info/entry/suramin-vs-autizm
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
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