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Dr Ryan Cole : Une AUGMENTATION des cancers comme JAMAIS AUPARAVANT !
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90 views • September 29, 2021
Dr RYAN COLE : ..."J'ai reçu une note très intéressante d'un médecin de famille qui est en Irlande depuis 40 ans.
Il connaît sa communauté, ses patients. Et il a dit, hé, beaucoup de mes patients se font vacciner. Certains ne le font pas, mais ceux qui le font… et il a énuméré le nombre de cancers qu'il a vus sur une période de six semaines, comme il n'en a jamais vu en 40 ans de carrière"...
Source vidéo : Quantumleap
https://rumble.com/vn2d41-une-augmentation-des-cancers-comme-jamais-auparavant-.html?mref=6zof&;mrefc=3
Il connaît sa communauté, ses patients. Et il a dit, hé, beaucoup de mes patients se font vacciner. Certains ne le font pas, mais ceux qui le font… et il a énuméré le nombre de cancers qu'il a vus sur une période de six semaines, comme il n'en a jamais vu en 40 ans de carrière"...
Source vidéo : Quantumleap
https://rumble.com/vn2d41-une-augmentation-des-cancers-comme-jamais-auparavant-.html?mref=6zof&;mrefc=3
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