SIRIUS - from Dr. Steven Greer -2013

Documentário lançado em 2013 sobre as pesquisas e trabalho do Dr. Steven Greer, que lançou o famoso Disclosure Project com uma conferência em 2001. O documentário aborda OVNIS, extraterrestres e tecnologias alternativas e exóticas, e suas implicações no mundo, na sociedade e na humanidade. Também há um teste de DNA de uma possível entidade extraterrestre: o humanoide de Atacama.



"A Terra tem sido visitada por civilizações inter-estelares avançadas que podem viajar mais rápido do que a velocidade da luz através de outras dimensões. Elas usam sistemas de propulsão energética que podem nos levar a uma nova era. Os humanos também desenvolveram estes sistemas mas os que estão no poder continuam reprimindo tudo isto para nos manter dependentes dos combustíveis fósseis. Está na hora de você saber!"