03 ResponsAbilité

RésponsAbilité Partie 3

Si nous voulons devenir libres et souverains, la RésponsAbilité, au sens de la capacité à donner des réponses dans toutes les situations de la vie, est une condition fondamentale. la Responsabilité n'a rien à voir avec la culpabilité.

La troisième partie traite de la manière dont nous pouvons donner des réponses sous forme d'action en toute liberté et comment nous pouvons ainsi façonner activement notre réaliáté.

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