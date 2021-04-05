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05.04.2021. Живые волокна в масках, маргелоны, кто они? Все подлости вакцинации (Выпуск № 196 часть II (1)).
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5277 views • April 02, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:25 ЭТО НЕ ЭЛЕКТРОСТАТИКА! ПОСМОТРИТЕ КАК ВЕДЕТ СЕБЯ МОРГЕЛЛОН. https://t.me/PRAVDASILNEE/393.
03:12 Поступили первые материалы о волокнах в масках от зрителей. https://www.youtube.com/watch?v=Xj7L6YFIv8U.
05:45 Странные волокна или организмы в ''стерильных'' тестах и масках. https://www.youtube.com/watch?v=GtHBoxiJyeY.
08:47 Компиляция - маргелоны на PCR тестах и масках. https://www.youtube.com/watch?v=tXCxyKypGzE.
22:33 А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ МОЛИТЕСЬ, ВСЁ В КОСМОНАВТЫ НЕ ГОДИТЕСЬ! https://vk.com/69in555fucku?w=wall-107673211_44094.
23:14 Клубу свидетелей "нановолокон". Различные материалы под микроскопом. https://www.youtube.com/watch?v=zksWdp_2m5I #110.
28:12 Письмо слушателя. В аэропорту определили что прививку не сделали.
28:47 Письмо слушателя. Кому принадлежит Ухань?
30:42 МИКРОСИСТЕМЫ В ВАКЦИНАХ. ВАЖНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО! ЧЕРЕЗ ВАКЦИНЫ БУДУТ ЧИПИРОВАТЬ! https://www.brighteon.com/c942e85b-2b9c-4975-913d-4a2ffb387f2b.
45:17 Искусственный интеллект через укольчик и прямо в клетку человека!!! https://www.youtube.com/watch?v=-LL_5oIika4.
49:48 ВАКЦИНА - ЭТО КОМПОНЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ В ПАТЕНТЕ 060606. https://www.brighteon.com/585e8cfa-f2ff-4c77-a360-e53d84862d45.
59:27 Доктор Пьер Жильбер. https://www.youtube.com/watch?v=-e4OKqh2L_4.
Сегодня мы увидим на нескольких примерах, что маргелоны все-таки существуют, поговорим о том почему современная наука, скрывает их существование. Также узнаем, что уже в аэропортах определяют без проверки сделана ли прививка. Напомним, что вакцина от ковид-19 содержит микросхемы и наночастицы с помощью, которых будут управлять человеком и разрушать его здоровье, узнаем, что план, который в нынешнее время внедряется, разработан как минимум несколько десятков лет назад.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:25 ЭТО НЕ ЭЛЕКТРОСТАТИКА! ПОСМОТРИТЕ КАК ВЕДЕТ СЕБЯ МОРГЕЛЛОН. https://t.me/PRAVDASILNEE/393.
03:12 Поступили первые материалы о волокнах в масках от зрителей. https://www.youtube.com/watch?v=Xj7L6YFIv8U.
05:45 Странные волокна или организмы в ''стерильных'' тестах и масках. https://www.youtube.com/watch?v=GtHBoxiJyeY.
08:47 Компиляция - маргелоны на PCR тестах и масках. https://www.youtube.com/watch?v=tXCxyKypGzE.
22:33 А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ МОЛИТЕСЬ, ВСЁ В КОСМОНАВТЫ НЕ ГОДИТЕСЬ! https://vk.com/69in555fucku?w=wall-107673211_44094.
23:14 Клубу свидетелей "нановолокон". Различные материалы под микроскопом. https://www.youtube.com/watch?v=zksWdp_2m5I #110.
28:12 Письмо слушателя. В аэропорту определили что прививку не сделали.
28:47 Письмо слушателя. Кому принадлежит Ухань?
30:42 МИКРОСИСТЕМЫ В ВАКЦИНАХ. ВАЖНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО! ЧЕРЕЗ ВАКЦИНЫ БУДУТ ЧИПИРОВАТЬ! https://www.brighteon.com/c942e85b-2b9c-4975-913d-4a2ffb387f2b.
45:17 Искусственный интеллект через укольчик и прямо в клетку человека!!! https://www.youtube.com/watch?v=-LL_5oIika4.
49:48 ВАКЦИНА - ЭТО КОМПОНЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ В ПАТЕНТЕ 060606. https://www.brighteon.com/585e8cfa-f2ff-4c77-a360-e53d84862d45.
59:27 Доктор Пьер Жильбер. https://www.youtube.com/watch?v=-e4OKqh2L_4.
Сегодня мы увидим на нескольких примерах, что маргелоны все-таки существуют, поговорим о том почему современная наука, скрывает их существование. Также узнаем, что уже в аэропортах определяют без проверки сделана ли прививка. Напомним, что вакцина от ковид-19 содержит микросхемы и наночастицы с помощью, которых будут управлять человеком и разрушать его здоровье, узнаем, что план, который в нынешнее время внедряется, разработан как минимум несколько десятков лет назад.
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