Devolution: Trump beendet, was Kennedy begonnenen hat.

Wann hat der Befreiungskampf gegen den tiefen Staat wirklich begonnen? Wir blicken zurück in das Jahr 1963, in dem ein mutiger Präsident versuchte, die Macht der Zentralbank zu brechen und schließlich mit dem Leben dafür bezahlte. Doch das Ende dieser Geschichte steht noch nicht geschrieben und wird die Welt überraschen…

