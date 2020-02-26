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ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΤ ΣΕ ΧΙΟ ΚΑΙ ΛΕΣΒΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΗΣΙΩΤΩΝ
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12 views • February 26, 2020
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΤ ΣΕ ΧΙΟ ΚΑΙ ΛΕΣΒΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΗΣΙΩΤΩΝ ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΑΠΟΨΕ 25/02/2020 ΣΤΙΣ 22:00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ :
«ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ»
ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΚΛΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗ
ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΠΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΝ ΖΟΦΕΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΑΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ EΛΛΗΝΕΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑΝ ΑΚΟΜΗ !
Απευθείας σύνδεση με την Κατερίνα Βάτη από την Καράβα Λέσβου που μας περιέγραψε για τα γεγονότα που εξελίσσονται στο νησί μετά την απόβαση στρατού και ΜΑΤ κατ’εντολή της κυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη με σκοπό να καταστείλουν τις κινητοποιήσεις αντίδρασης των κατοίκων του νησιού για την κατασκευή των νέων δομών των μεταναστών.
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ
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ΑΠΟΨΕ 25/02/2020 ΣΤΙΣ 22:00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ :
«ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ»
ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΚΛΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗ
ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΠΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΝ ΖΟΦΕΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΑΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ EΛΛΗΝΕΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑΝ ΑΚΟΜΗ !
Απευθείας σύνδεση με την Κατερίνα Βάτη από την Καράβα Λέσβου που μας περιέγραψε για τα γεγονότα που εξελίσσονται στο νησί μετά την απόβαση στρατού και ΜΑΤ κατ’εντολή της κυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη με σκοπό να καταστείλουν τις κινητοποιήσεις αντίδρασης των κατοίκων του νησιού για την κατασκευή των νέων δομών των μεταναστών.
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟ ΦΒ: https://www.facebook.com/groups/2248517141860458/
Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YOUTUBE: http://bit.ly/radiodiaspora
Επίσημη ιστοσελίδα: https://radiodiaspora.tv/
Παίζει LIVE TV : https://radiodiaspora.tv/live-tv
Παίζει LIVE RADIO : https://radiodiaspora.tv/live-radio-1
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