6 Előadás Dr. Horkovics-Kovács János - Szülész, Nőgyógyász

2020. Szeptember 11. #6 Előadás (6 perc)!

Dr. Horkovics-Kovács János - Szülész, Nőgyógyász

Az ország szerintem legvagányabb dokija! ÜTŐS 6 perc!!!

Ha nincs, csak hat perced, akkor is többet megtudsz a 2020-as évben eddig történtekből ebben a videóban, mint az összes Híradóból összesen ezévben!

Rettenetesen sűrű infó - ezért feliratoztam is - melyben WHO-s és Német orvosok nyilatkozatait idézi és közben hatalmas humorral, vagánysággal képviseli az idős, de épelméjű embereket.