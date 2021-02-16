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ΓΚΑΦΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ-Πέταξαν τις μάσκες μόλις τελείωσε το ρεπορτάζ!!!!!!!!!!!
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11 views • February 16, 2021
Η δημοσιογράφος της εκπομπής «Mega Σαββατοκύριακο» και ο εργαζόμενος στο ζαχαροπλαστείο βγήκαν σε ζωντανή σύνδεση, προβάλλοντας τις λαχταριστές λιχουδιές με θέμα τον Άγιο Βαλεντίνο.
Η δημοσιογράφος κλείνοντας το ρεπορτάζ, δεν αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν ακόμα σε ζωντανή σύνδεση και έσπευσε να βγάλει τη μάσκα της μέσα στο ζαχαροπλαστείο. Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο, κάνει νόημα στον ζαχαροπλάστη ο οποίος ακολούθησε το παράδειγμά της.
Η δημοσιογράφος κλείνοντας το ρεπορτάζ, δεν αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν ακόμα σε ζωντανή σύνδεση και έσπευσε να βγάλει τη μάσκα της μέσα στο ζαχαροπλαστείο. Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο, κάνει νόημα στον ζαχαροπλάστη ο οποίος ακολούθησε το παράδειγμά της.
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