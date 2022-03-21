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CDL131 - Faire reculer l'ignorance (NETTOYER V) - Jean-Jacques Crèvecoeur
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10 views • March 21, 2022
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
20 mars 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL131:6
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle - Odyssee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description d'origine :
Dans cette vidéo, je pose la question : « D'où vient cette pollution engendrée par le mental inférieur des humains ? » La réponse est assez évidente : elle vient de ces mensonges créés et entretenus par l'élite mondiale, assurés par une corruption systémique qui engendrent, finalement l'ignorance de l'immense majorité de la population mondiale. Ignorance qui crée la dépendance, la peur, la violence, la sidération et l'individualisme. À partir de là, il devient urgent de faire reculer ce cancer de l'ignorance généralisée en cultivant nos connaissances, en adoptant ce qu'Aristote appelait l'attitude du sage et en nous affranchissant définitivement de notre condition d'esclaves.
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
20 mars 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL131:6
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle - Odyssee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description d'origine :
Dans cette vidéo, je pose la question : « D'où vient cette pollution engendrée par le mental inférieur des humains ? » La réponse est assez évidente : elle vient de ces mensonges créés et entretenus par l'élite mondiale, assurés par une corruption systémique qui engendrent, finalement l'ignorance de l'immense majorité de la population mondiale. Ignorance qui crée la dépendance, la peur, la violence, la sidération et l'individualisme. À partir de là, il devient urgent de faire reculer ce cancer de l'ignorance généralisée en cultivant nos connaissances, en adoptant ce qu'Aristote appelait l'attitude du sage et en nous affranchissant définitivement de notre condition d'esclaves.
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