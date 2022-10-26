Ursula Haverbeck: Wie Deutschland in den letzten 70 Jahren systematisch zerstört wurde - zensiert

Ursula Haverbeck spricht über den Hooton Plan

Quelle: (längst gelöscht)



Ich stelle fest: Wir liegen voll im Plan!





„Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf.



Wer sie aber kennt, und sie eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher.“

Galileo Galilei





Uns wurde beigebracht, dass es ein 100%-Opfer-Volk und ein 100%-Täter-Volk gibt.





Jeder Versuch dieses Dogma zu überprüfen oder kritisch zu hinterfragen ist mit reflexartiger Schuldzuweisung zu ahnden.

Ist es wirklich verwunderlich, dass die Wahrheit komplizierter ist?

Die Wahrheit nimmt keine Rücksicht auf Denkverbote, Dogmen und Indoktrination.

Es muss erlaubt sein die Wahrheit zu suchen und sie auch auszusprechen.





Mehr zum Thema Deutschland:

https://exitmatrix.net/2017/01/08/tschus-deutschland/

https://exitmatrix.net/zensiert-von-youtube/