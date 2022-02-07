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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - Riccardo BOSI: ΚΟΜΒOΙ ΠΡΟΣ ΚΑΜΠEΡΑ - ΦΤΑΝΕΙ ΕΩΣ ΕΔΩ!
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10 views • February 07, 2022
Μετά από συνεχή κατάχρηση του Συντάγματος, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν προδώσει, ληστέψει, τραυματίσει και σκοτώσει Αυστραλούς, φτάνει πια.
Στο μακρινό ταξίδι από τη βαρβαρότητα στον πολιτισμό, μέρες σαν κι αυτές είναι σπάνιες, καθοριστικές μέρες, όταν οι άνθρωποι ενώνονται, παραμερίζοντας τις διαφορές τους, προκειμένου να διασφαλίσουν τη ζωή και την Ελευθερία τους.
Τώρα είναι η ώρα να διασφαλίσετε ότι τα παιδιά και τα εγγόνια σας θα είναι ελεύθερα.
Βρίσκεστε εδώ επειδή οι πρόγονοί σας θυσίασαν τα πάντα για εσάς.
Τώρα ήρθε η ώρα να ξεπληρώσουμε αυτό το χρέος.
Πρέπει να τα παρατήσετε όλα και να πάτε στην Καμπέρα το συντομότερο δυνατό.
Πετάξτε, οδηγήστε, περπατήστε αν χρειαστεί, αλλά χρειαζόμαστε έναν στρατό εκατομμυρίων στην Καμπέρα για να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο.
Πρέπει να ενωθούμε τώρα, αυτή είναι η ώρα μας, εμείς ο λαός. Κάντε το για την οικογένειά σας και για το μέλλον της Αυστραλίας. Είμαι ο Riccardo Bosi και περιμένω να σας δω εκεί.
ΠΗΓΗ: https://rumble.com/vty14q-australiaone-party-days-like-these-are-rare.html
Στο μακρινό ταξίδι από τη βαρβαρότητα στον πολιτισμό, μέρες σαν κι αυτές είναι σπάνιες, καθοριστικές μέρες, όταν οι άνθρωποι ενώνονται, παραμερίζοντας τις διαφορές τους, προκειμένου να διασφαλίσουν τη ζωή και την Ελευθερία τους.
Τώρα είναι η ώρα να διασφαλίσετε ότι τα παιδιά και τα εγγόνια σας θα είναι ελεύθερα.
Βρίσκεστε εδώ επειδή οι πρόγονοί σας θυσίασαν τα πάντα για εσάς.
Τώρα ήρθε η ώρα να ξεπληρώσουμε αυτό το χρέος.
Πρέπει να τα παρατήσετε όλα και να πάτε στην Καμπέρα το συντομότερο δυνατό.
Πετάξτε, οδηγήστε, περπατήστε αν χρειαστεί, αλλά χρειαζόμαστε έναν στρατό εκατομμυρίων στην Καμπέρα για να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο.
Πρέπει να ενωθούμε τώρα, αυτή είναι η ώρα μας, εμείς ο λαός. Κάντε το για την οικογένειά σας και για το μέλλον της Αυστραλίας. Είμαι ο Riccardo Bosi και περιμένω να σας δω εκεί.
ΠΗΓΗ: https://rumble.com/vty14q-australiaone-party-days-like-these-are-rare.html
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