Цифровые деньги и электронные. В чем разница для вас

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"... — Дальше характеристика самих этих «цифровых денег» CBDC и их отличие от прежних «наличных» и «безналичных» (электронных) денежных знаков. Во-первых, что означает для самого пользователя его согласие с предложением, чтобы банк оформил ему «цифровой кошелёк» и «начислил» на него ежемесячный «базовый доход»? Вначале это будет выглядеть как нечто «хорошее», что ему «не дали помереть голодной смертью». Только в итоге окажется, что ему … угрожают той же самой смертью от голода, если он откажется выполнить даже совершенно невыполнимые для него требования от банков (читай: «глобалистов, мирового правительства», которое действует под видом финансистов и функционеров «системы зверь»). Без известных уколов и их предписанного постоянного периодического повторения, а в дальнейшем без законодательно официального чипирования, — его «цифровой кошелёк» не будет действовать. И пожаловаться будет некому, т.к. всем будет управлять компьютерная программа «ИИ» (машинного синтетического «искусственного интеллекта»), всё будет произходить автоматически. Не укололся, — нет возможности хотя бы минимально поесть.
— Возникает вопрос: как же это может быть, чтобы человека лишали возможности пользоваться начисленной ему «цифровой валютой»? Дело в том, что эти начисленные расчётные единицы ему не принадлежат! Само название «Цифровая валюта центрального банка» означает в самом прямом смысле, что эта валюта полностью принадлежит лишь банку (а не в значении, что «создана или обезпечена банком»). В «системе CBDC» никаких «своих денег» у индивидуума нет и в принципе быть не может. Хотя не все сразу осознают этот факт (из-за многолетней привычки считать деньги «собственными»). Не сразу поймут, что они реально превращены в полностью безправных рабов, которым свои деньги и не положены, а также как и «частная собственность», даже право на жизнь (каждого можно вполне официально «законно» убить лишением средств в «цифровом кошельке»), в том числе и права на брак, собственную семью, детей. Всем владеет банк, и рабами, их имуществом, их «цифровыми кошельками» с начисленными «цифровыми деньгами» банка, который разпоряжается ими как захочет. Да и сам «цифровой кошелёк» был дан пользователю как «подарок», как якобы единственная возможность для него выжить, поэтому никаких претензий быть не может. И это лишь начало описания всего того, что будет произходить с согласившимися войти в «систему CBDC» ..."
(Подробнее: «Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?» - https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/chto-takoe-cbdc-ugroza-cifrovoj-valyuty,-kak-zaschititsya-ot-prinuditelnogo-chipirovaniya ).
Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj
Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).
@Наука/Технологии @История #геноцид #чипизация #цифровойкошелек #китай #концлагерь #цифровой #cbdc #чипирование #соцрейтинг #цифровойрубль