Цифровые деньги и электронные. В чем разница для вас

"... — Дальше характеристика самих этих «цифровых денег» CBDC и их отличие от прежних «наличных» и «безналичных» (электронных) денежных знаков. Во-первых, что означает для самого пользователя его согласие с предложением, чтобы банк оформил ему «цифровой кошелёк» и «начислил» на него ежемесячный «базовый доход»? Вначале это будет выглядеть как нечто «хорошее», что ему «не дали помереть голодной смертью». Только в итоге окажется, что ему … угрожают той же самой смертью от голода, если он откажется выполнить даже совершенно невыполнимые для него требования от банков (читай: «глобалистов, мирового правительства», которое действует под видом финансистов и функционеров «системы зверь»). Без известных уколов и их предписанного постоянного периодического повторения, а в дальнейшем без законодательно официального чипирования, — его «цифровой кошелёк» не будет действовать. И пожаловаться будет некому, т.к. всем будет управлять компьютерная программа «ИИ» (машинного синтетического «искусственного интеллекта»), всё будет произходить автоматически. Не укололся, — нет возможности хотя бы минимально поесть.

— Возникает вопрос: как же это может быть, чтобы человека лишали возможности пользоваться начисленной ему «цифровой валютой»? Дело в том, что эти начисленные расчётные единицы ему не принадлежат! Само название «Цифровая валюта центрального банка» означает в самом прямом смысле, что эта валюта полностью принадлежит лишь банку (а не в значении, что «создана или обезпечена банком»). В «системе CBDC» никаких «своих денег» у индивидуума нет и в принципе быть не может. Хотя не все сразу осознают этот факт (из-за многолетней привычки считать деньги «собственными»). Не сразу поймут, что они реально превращены в полностью безправных рабов, которым свои деньги и не положены, а также как и «частная собственность», даже право на жизнь (каждого можно вполне официально «законно» убить лишением средств в «цифровом кошельке»), в том числе и права на брак, собственную семью, детей. Всем владеет банк, и рабами, их имуществом, их «цифровыми кошельками» с начисленными «цифровыми деньгами» банка, который разпоряжается ими как захочет. Да и сам «цифровой кошелёк» был дан пользователю как «подарок», как якобы единственная возможность для него выжить, поэтому никаких претензий быть не может. И это лишь начало описания всего того, что будет произходить с согласившимися войти в «систему CBDC» ..."

(Подробнее: «Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?» - https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/chto-takoe-cbdc-ugroza-cifrovoj-valyuty,-kak-zaschititsya-ot-prinuditelnogo-chipirovaniya ).

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